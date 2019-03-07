Анонс первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
Предлагаем вашему вниманию анонс первых матчей 1/8 финала Лиги Европы с участием "Арсенала" и "Челси".
РЕНН — АРСЕНАЛ 20:55 Онлайн-трансляция
Самое сложное для Унаи Эмери — правильно распределить силы, ведь в прошлую субботу "Арсенал" сыграл трудозатратное дерби с "Тоттенхэмом", а в ближайшее воскресенье сразится с "Манчестер Юнайтед". Выезд к "Ренну" оказался промеж двух этих больших матчей.
"Ренн" занимает только 10-е место в своем чемпионате, однако руководство Лиги 1 пошло навстречу своему клубу и отложило матч, который соперник "Арсенала" должен был сыграть в субботу. Таким образом, у французов было восемь дней не подготовку к этой игре — вдвое больше, чем у англичан.
- "Ренн" станет 10-й французской командой, с которой сыграет "Арсенал" в еврокубках. Каждую из девяти предыдущих "канониры" обыгрывали.
- "Арсенал" еще никогда не проигрывал на выезде во Франции — восемь побед и пять ничьих.
- Свои единственные поражения во Франции "Арсенал" потерпел в финале Кубка обладателей кубков в 1995 против "Реал Сарагосы" и в финале Лиги Чемпионов в 2006 против "Барселоны", но формально то были нейтральные поля.
- "Ренн" примет на своем поле английскую команду всего лишь во второй раз в своей истории. В июле 2011 французской команде удалось победить "Астон Виллу" со счетом 2:1 в полуфинале Кубка Интертото.
- "Арсенал" в 16-м сезоне подряд достигает стадии 1/8 финала какого-либо европейского турнира.
- Самым эффективным игроком в составе "Ренна" является Исмаила Сарр — три гола и две результативные передачи.
На кадровом фронте в "Арсенале" без изменений, по-прежнему лечатся Роб Холдинг, Эктор Беллерин и Данни Уэлбек.
ЧЕЛСИ — ДИНАМО КИЕВ 23:00 Онлайн-трансляция
Две победы подряд помогли Маурицио Сарри слегка стабилизировать ситуацию после ураганных двух недель, вместивших в себя поражения от "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге и еще одно поражение от "Сити" в финале Кубка Лиги.
В результате пережитого спада, окончание которого все еще находится под вопросом, "Челси" был отброшен на шестое место в Премьер-Лиге, а потому Лига Европы приобретает дополнительную значимость для "синих" как запасной вариант пробиться в Лигу Чемпионов.
- "Челси" встречается с киевским "Динамо" всего лишь в третий раз. На групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2015/16 "синие" победили дома и сыграли вничью на выезде.
- Киевское "Динамо" еще никогда не побеждало на английской земле, а 11 из 14 предыдущих визитов сюда обернулись поражениями.
- Во время последнего выезда в Англию — в марте 2016 — "Динамо" сыграло 0:0 с "Манчестер Сити" на "Этихад".
- Единственный предыдущий раз "Челси" участвовал на данной стадии Лиги Европы в сезоне 2012/13 — тогда "синие" под руководством Рафаэля Бентеса превзошли "Стяуа" и в итоге завоевали трофей.
- Киевское "Динамо" не выиграло ни одного из девяти последних первых матчей в плей-офф Лиги Чемпионов — шесть ничьих и три поражения.
- Вингер "Челси" Виллиан поучаствовал в семи голах в этом розыгрыше Лиги Европы — больше всех в своей команде.
07.03.2019 14:00
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• Опубликован рейтинг самых прибыльных стадионов Европы.
Первая десятка выглядит так:
1) «Камп Ноу» («Барселона», Испания): 144,8 млн евро (+ 5,54% по сравнению с сезоном-2016/17)
2) «Сантьяго Бернабеу» («Реал», Испания): 143,4 (+ 5,13%)
3) «Олд Траффорд» («Манчестер Юнайтед», Англия): 119,5 (-4,55%)
4) «Эмирейтс» («Арсенал», Англия): 111,6 (-4,12%)
5) «Альянц Арена» («Бавария», Германия): 103,8 (+ 6,24%)
6) «Парк де Пренс» (ПСЖ, Франция): 100,6 (+ 11,53%)
7) «помойка» («Ливерпуль», Англия): 91,6 (+ 14,63%)
8) «Уэмбли» («Тоттенхэм», Англия): 85,2 (+ 61,67%)
9) «Стэмфорд Бридж» («Челси», Англия): 83,4 (+ 9,45%)
10) «Этихад Стэдиум» («Манчестер Сити», Англия): 63,9 (+ 5,79%)
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• Исследование, проведенное футбольной обсерваторией CIES, показало, что «Манчестер Сити» - самая дорогая по стоимости состава в мировом футболе.
Команда оценивается в 1,458 млрд. фунтов, что в более, чем в полтора раза больше, чем было потрачено на игроков.
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«Серхио отлично справляется с конкуренцией. У него есть все: техника, физика, менталитет. День за днем мы наслаждаемся его лучшей версией, которая является фантастической не только для Сити, но и для Жезуса».
«Я очень рад за него. Я люблю его, он фантастически скромный парень. Я надеюсь, что Серхио сможет побить все рекорды, забивать голы, вдохновлять Сити на множество трофеев в ближайшие годы. Это сделало бы меня очень счастливым, как фаната Сити».
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• Клуб индийской Суперлиги «Мумбаи Сити» ведет переговоры с City Football Group в течении последних месяцев. Чиновники CFG посетили первую домашнюю игру сезона 2018/19 в Мумбаи.
Источник, приближенный к клубу сообщает: «Сделка практически завершена. Скорее всего, она вступит в силу со следующего сезона».
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• Кевин Де Брюйне о Венсане Компани: «У него устрашающий внешний вид, он огромный. В Англии много больших защитников, но таких, как он нет. Он высокий и большой, вы просто видите это, находясь рядом с ним».
«Он может делать все, что захочет. Иногда я думаю, что он собирается остаться в футболе, в другие дни я думаю, что он мог бы заниматься политикой. Винни очень умный парень, у него есть степени в университете и он увлекается многими вещами».
«Он всегда в своем ноутбуке, я не знаю, что он там делает, но практически всегда занимается бизнесом. Он находится на заднем плане своей карьеры, поэтому, вероятно, он уже с нетерпением ожидает того, что он собирается делать в будущем, но я думаю, что с легкостью смог бы стать тренером».
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[Transfermarketweb]
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Кто нибудь верит в чемпионство Ливерпуля? Только честно
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Хуесос33 кста скумерский фейк.
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• Пеп Гвардиола имеет побед (276) больше, чем пропущенных голов (253) в 359 матчах национальных чемпионатов в качестве тренера.
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Хочу видет клоппа в реале .при условии что он отпиздит ромоса там
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• Фоточки с тренировки.
Эмерик вернулся к тренировкам!
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Интересно, за кого сегодня будет топить Валера?
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Говорят, в следующем матче МЮ железно будет пенка. Как всегда. Не знаю какой кэф там. 1.02 или 1.01? В любом случае трушный МЮ вернулся
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Нужно окучивать хохлов по полной программе.
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госпаде.... да чё делов то утаптывать в поле этот гей-клуб безхребетных щенков?хоть в 1/4, хоть в 1/2, да не важно! быстрый гол, пару раз по ногам.... и пожалуй всё, потекут как тёлки, как два пальца...
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дрочелси
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удачи шестидырым в ЛЕ.
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Даже если эти второсортные клубишки на двоих забьют 69 мячей, все равно не сравнится в крутости со вчерашней победой МЮ. Не зря САФ и Венгер сразу сливались с этого недотурнира.
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Хотел бы увидеть Челси - Арсенал в 1/4 или 1/2
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Лол, даже экс-скумы подтверждают факт, что за такую руку пенки не ставят.
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