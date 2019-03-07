Предлагаем вашему вниманию анонс первых матчей 1/8 финала Лиги Европы с участием "Арсенала" и "Челси".

РЕНН — АРСЕНАЛ 20:55 Онлайн-трансляция



Самое сложное для Унаи Эмери — правильно распределить силы, ведь в прошлую субботу "Арсенал" сыграл трудозатратное дерби с "Тоттенхэмом", а в ближайшее воскресенье сразится с "Манчестер Юнайтед". Выезд к "Ренну" оказался промеж двух этих больших матчей.



"Ренн" занимает только 10-е место в своем чемпионате, однако руководство Лиги 1 пошло навстречу своему клубу и отложило матч, который соперник "Арсенала" должен был сыграть в субботу. Таким образом, у французов было восемь дней не подготовку к этой игре — вдвое больше, чем у англичан.



- "Ренн" станет 10-й французской командой, с которой сыграет "Арсенал" в еврокубках. Каждую из девяти предыдущих "канониры" обыгрывали.



- "Арсенал" еще никогда не проигрывал на выезде во Франции — восемь побед и пять ничьих.



- Свои единственные поражения во Франции "Арсенал" потерпел в финале Кубка обладателей кубков в 1995 против "Реал Сарагосы" и в финале Лиги Чемпионов в 2006 против "Барселоны", но формально то были нейтральные поля.



- "Ренн" примет на своем поле английскую команду всего лишь во второй раз в своей истории. В июле 2011 французской команде удалось победить "Астон Виллу" со счетом 2:1 в полуфинале Кубка Интертото.



- "Арсенал" в 16-м сезоне подряд достигает стадии 1/8 финала какого-либо европейского турнира.



- Самым эффективным игроком в составе "Ренна" является Исмаила Сарр — три гола и две результативные передачи.



На кадровом фронте в "Арсенале" без изменений, по-прежнему лечатся Роб Холдинг, Эктор Беллерин и Данни Уэлбек.



ЧЕЛСИ — ДИНАМО КИЕВ 23:00 Онлайн-трансляция



Две победы подряд помогли Маурицио Сарри слегка стабилизировать ситуацию после ураганных двух недель, вместивших в себя поражения от "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге и еще одно поражение от "Сити" в финале Кубка Лиги.



В результате пережитого спада, окончание которого все еще находится под вопросом, "Челси" был отброшен на шестое место в Премьер-Лиге, а потому Лига Европы приобретает дополнительную значимость для "синих" как запасной вариант пробиться в Лигу Чемпионов.



- "Челси" встречается с киевским "Динамо" всего лишь в третий раз. На групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2015/16 "синие" победили дома и сыграли вничью на выезде.



- Киевское "Динамо" еще никогда не побеждало на английской земле, а 11 из 14 предыдущих визитов сюда обернулись поражениями.



- Во время последнего выезда в Англию — в марте 2016 — "Динамо" сыграло 0:0 с "Манчестер Сити" на "Этихад".



- Единственный предыдущий раз "Челси" участвовал на данной стадии Лиги Европы в сезоне 2012/13 — тогда "синие" под руководством Рафаэля Бентеса превзошли "Стяуа" и в итоге завоевали трофей.



- Киевское "Динамо" не выиграло ни одного из девяти последних первых матчей в плей-офф Лиги Чемпионов — шесть ничьих и три поражения.



- Вингер "Челси" Виллиан поучаствовал в семи голах в этом розыгрыше Лиги Европы — больше всех в своей команде.