Лучшие моменты матчей Лиги Чемпионов за вторник и среду (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов с участием "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".
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07.03.2019 13:05
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Пенка - полнейший бред. Чистое буквоедство, не более.
Удар с 25ти метров. Хер пойми куда летел мяч. Мяч попал в максимально прижатую при таком прыжке руку игрока, который находился на линии штрафной площади. При таких раскладах пенка - настоящий новогодний подарок.
А если говорить с позиции пенса, лицезревшего волейбол в штрафной с барсой в 2009-м, то вообще пусть идут нахой с такими решениями.
Да и вообще, в АПЛ регулярно мячи в штрафной руки находят (тут именно этот случай) и уже считается нормальным, что за такое не ставят.
Короче, отскок еще похлеще, чем у пенсов в 2012м против барсы: те хотя бы без помощи судейки забивали.
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