Лучшие моменты матчей Лиги Чемпионов за вторник и среду (ВИДЕО)

Ромелу Лукаку Предлагаем вашему вниманию видеообзоры ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов с участием "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2019 13:05

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  1. ry-l 07.03.2019 13:38 # ry-l
    Пенка - полнейший бред. Чистое буквоедство, не более.
    Удар с 25ти метров. Хер пойми куда летел мяч. Мяч попал в максимально прижатую при таком прыжке руку игрока, который находился на линии штрафной площади. При таких раскладах пенка - настоящий новогодний подарок.

    А если говорить с позиции пенса, лицезревшего волейбол в штрафной с барсой в 2009-м, то вообще пусть идут нахой с такими решениями.

    Да и вообще, в АПЛ регулярно мячи в штрафной руки находят (тут именно этот случай) и уже считается нормальным, что за такое не ставят.

    Короче, отскок еще похлеще, чем у пенсов в 2012м против барсы: те хотя бы без помощи судейки забивали.

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  2. el-tirador 07.03.2019 13:18 # el-tirador
    Лига чемпионов - Возвращение истинных Королей!

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