Сульшер: "Фред совершил прорыв"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что победа 1:3 над ПСЖ стала "прорывом" в английской карьере полузащитника Фреда.

Приобретенный прошлым летом у "Шахтера" за 52 миллиона фунтов бразилец весьма невыразительно проводит свой дебютный сезон за "Юнайтед".



Достаточно сказать, что в рамках Премьер-Лиги Фред отметился только восемью появлениями в стартовом составе, причем шесть из них случились еще при Жозе Моуриньо, предшественнике Сульшера.



Однако накануне Фред сыграл все 90 минут матча Лиги Чемпионов против ПСЖ, и Сульшер считает, что успешная игра 26-летнего полузащитника на "Парк де Пренс" может стать переломным моментом.



"Фред, наверное, совершил свой прорыв за все то время, что он у нас находится. Вы увидели, почему мы его купили".



"Он обладает характером игрока сборной Бразилии — и таковым является. Он принимает мяч, не зная страха и сомнения. Сегодня мы играли по схеме, к которой он привык в "Шахтере", — цитирует Сульшера Sky Sports.