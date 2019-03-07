Адамс раскритиковал "Арсенал" за решение отпустить Рэмси

Бывший капитан "Арсенала" Тони Адамс раскритиковал лондонский клуб за решение отпустить полузащитника Аарона Рэмси свободным агентом.

Несколько месяцев назад "канониры" внезапно передумали продлевать истекающий в конце сезона контракт Рэмси. Таким образом, Аарон покинет "Эмирейтс" безо всяко компенсации.



Игрок сборной Уэльса уже договорился с "Ювентусом", где, если верить слухам, его зарплата составит 400 тысяч фунтов в неделю. По мнению Адамса, его бывший клуб совершил большую ошибку.



"Сейчас это другая игра и другой клуб, нежели на момент моего ухода в 2002 году. Мы бы сражались за титул, а игроки "Ювентуса" переходили бы к нам".



"Аарон Рэмси слишком хорош, чтобы вот так его отпускать. Да и зачем тебе переходить в "Ювентус"? Их клуб меньше, чем "Арсенал" — я всегда воспринимал это именно так. Другие люди думают иначе. Может быть, для него самого "Кардифф" больше", — сообщил Адамс Sky Sports.