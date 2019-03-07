Тухель: "Остаюсь поклонником VAR"

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что остается поклонником VAR, несмотря на злую шутку, которую сыграла эта система с его командой в домашнем матче против "Манчестер Юнайтед".

Получив подсказку по радиосвязи на исходе вчерашнего матча Лиги Чемпионов на "Парк де Пренс", рефери Дамир Скомина отправился просматривать видеоповторы эпизода, когда дальний удар Диогу Далота попал в руку Преснеля Кимпембе.



В итоге Скомина назначил пенальти, реализовав который, "красные дьяволы" вырвали победу 1:3, а вместе с ней — и путевку в четвертьфинал. Тухель считает этот 11-метровый спорным, но отказывается критиковать VAR.



"Я был большим поклонником VAR и таковым остаюсь. Когда Далот наносил удар, я увидел лишь мяч, который прямиком от его ноги полетел выше перекладины. Я был удивлен назначением углового, потому что не видел касания. Затем рефери отправился просматривать пенальти, и я сразу понял, что он назначит пенальти, потому что ему дали подсказку".



"Тут слишком много нюансов, чтобы однозначно сказать, заслуживали мы наказания или нет. Нужно учитывать дистанцию до игрока, двигалась ли его рука. Это 50 на 50. Некоторые говорят нет, другие говорят да, и это сложность в случае касания мяча рукой".



"Нет никакого смысла в том, чтобы наградить команду пенальти за неточный удар с 22 метров, но мы ходили по тонкой грани на протяжении 60 минут, зная, что это может произойти".



"Думаю, это сложная ситуация. Думаю, существуют причины, почему этот пенальти возможен. Когда рефери отправился к монитору, мы знали, что для этого есть повод. Когда речь об игре рукой, обычно это очень спорно. Удар был неточным, но внезапно превратился в пенальти. Что ж, ладно", — цитирует Тухеля Sky Sports.