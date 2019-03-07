Рэшфорд: "Я был готов и хотел пробить пенальти"

Маркус Рэшфорд и Джанлуиджи Буффон Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфод рассказал, как ему удалось сохранить хладнокровие в концовке матча Лиги Чемпионов против ПСЖ при исполнении пенальти.

Когда в концовке матча на "Парк де Пренс" подопечным Оле Гуннара Сульшера предоставилась возможность сенсационным образом вырвать путевку в четвертьфинал турнира, исполнять назначенный благодаря VAR пенальти отправился именно Рэшфорд.

21-летний англичанин уверенно выиграл дуэль у 41-летнего Джанлуиджи Буффона. По словам Маркуса, он не только был готов пробить, но и хотел этого.

"Я просто думал про себя: "Сохраняй холодную голову". Такого рода вещи ты практикуешь каждый день. Я хотел пробить, как, наверно, и другие игроки на поле, но теперь это не имеет значения, потому что мы в следующем раунде!"

"Пожалуй, самое сложное — ожидание перед пенальти, но это часть игры. Ради таких моментов мы и живем. Ты хочешь испытать это, чтобы затем вспоминать с улыбкой", — сообщил Рэшфорд BT Sport.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1873

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  1. selfish 07.03.2019 09:51 # selfish
    Маур просто гений!

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  2. parlor3 07.03.2019 09:39 # parlor3
    После того как Англичан наконец то перед ЧМ 2018 научили бить панальти (про это статья целая была), неудивительно что они теперь так уверенно бьют.

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  3. qwerd 07.03.2019 09:35 # qwerd
    Молодец! Таким железным нервам остется только завидовать

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  4. jack-willsher 07.03.2019 09:15 # jack-willsher
    похоже все права на судей купил сасайтед. вложения оправдывают себя. ну и еще рот САФа конечно, как же без него.

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  5. makeewadim 07.03.2019 09:10 # makeewadim
    У Буффона видимо есть лимит пропущенных мячей, после которых он выходит на пенсию.

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