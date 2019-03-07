Рэшфорд: "Я был готов и хотел пробить пенальти"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфод рассказал, как ему удалось сохранить хладнокровие в концовке матча Лиги Чемпионов против ПСЖ при исполнении пенальти.
Когда в концовке матча на "Парк де Пренс" подопечным Оле Гуннара Сульшера предоставилась возможность сенсационным образом вырвать путевку в четвертьфинал турнира, исполнять назначенный благодаря VAR пенальти отправился именно Рэшфорд.
21-летний англичанин уверенно выиграл дуэль у 41-летнего Джанлуиджи Буффона. По словам Маркуса, он не только был готов пробить, но и хотел этого.
"Я просто думал про себя: "Сохраняй холодную голову". Такого рода вещи ты практикуешь каждый день. Я хотел пробить, как, наверно, и другие игроки на поле, но теперь это не имеет значения, потому что мы в следующем раунде!"
"Пожалуй, самое сложное — ожидание перед пенальти, но это часть игры. Ради таких моментов мы и живем. Ты хочешь испытать это, чтобы затем вспоминать с улыбкой", — сообщил Рэшфорд BT Sport.
07.03.2019 09:00
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Последние комментарии:
Маур просто гений!
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После того как Англичан наконец то перед ЧМ 2018 научили бить панальти (про это статья целая была), неудивительно что они теперь так уверенно бьют.
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Молодец! Таким железным нервам остется только завидовать
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похоже все права на судей купил сасайтед. вложения оправдывают себя. ну и еще рот САФа конечно, как же без него.
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У Буффона видимо есть лимит пропущенных мячей, после которых он выходит на пенсию.
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