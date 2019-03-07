Рэшфорд: "Я был готов и хотел пробить пенальти"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфод рассказал, как ему удалось сохранить хладнокровие в концовке матча Лиги Чемпионов против ПСЖ при исполнении пенальти.

Когда в концовке матча на "Парк де Пренс" подопечным Оле Гуннара Сульшера предоставилась возможность сенсационным образом вырвать путевку в четвертьфинал турнира, исполнять назначенный благодаря VAR пенальти отправился именно Рэшфорд.



21-летний англичанин уверенно выиграл дуэль у 41-летнего Джанлуиджи Буффона. По словам Маркуса, он не только был готов пробить, но и хотел этого.



"Я просто думал про себя: "Сохраняй холодную голову". Такого рода вещи ты практикуешь каждый день. Я хотел пробить, как, наверно, и другие игроки на поле, но теперь это не имеет значения, потому что мы в следующем раунде!"



"Пожалуй, самое сложное — ожидание перед пенальти, но это часть игры. Ради таких моментов мы и живем. Ты хочешь испытать это, чтобы затем вспоминать с улыбкой", — сообщил Рэшфорд BT Sport.