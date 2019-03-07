Ван Дейку нравится быть капитаном в "Ливерпуле"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что ему нравится быть лидером и носить капитанскую повязку.

Проведя на "Энфилде" всего полсезона, минувшим летом голосованием игроков команды Ван Дейк был назначен одним из вице-капитанов. А ранее в этой кампании Виргил впервые вывел "красных" с повязкой на рукаве — на домашний матч Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".

По словам 27-летнего голландца, он абсолютно естественно чувствует себя в этой роли и готов и дальше подменять Джордана Хендерсона с Джеймсом Милнером.

"Я — лидер. Таковым я себя ощущаю. На моей позиции ты должен руководить, организовывать игроков и быть примером. Я знаю, чего хочу, и я никогда не молчу. Если я что-либо думаю, я открою свой рот и выскажу тебе".

"Мне нравится участвовать в процессе. Я был капитаном еще в сборной Голландии U-18, и я люблю эту ответственность. Ты говоришь с парнями и пытаешься понять, что происходит".

"То был очень гордый момент для меня, когда я, проведя здесь всего один год, получил возможность примерить капитанскую повязку клуба с такой огромной историей", — сообщил Ван Дейк FourFourTwo.


Метки Ван Дейк, капитаны, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 673

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Последние комментарии:




  1. electric 07.03.2019 09:48 # electric
    Дайте ему повязку уже. Сайбали со своими хондами.

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  2. gerrard08 07.03.2019 09:17 # gerrard08
    Это нравится всем, хроме Хендо

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  3. silva77 07.03.2019 08:41 # silva77
    А ведь этот наемник рвался мечтал играть в составе Королей даже намекнув одев футболку https://i.imgur.com/pRKFDRu.png

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  4. xin 07.03.2019 08:18 # xin
    Лучший в составе Ливерпуля

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  5. chebrec 07.03.2019 08:06 # chebrec
    "Я — лидер. Таковым я себя ощущаю. На моей позиции ты должен руководить, организовывать игроков и быть примером. Я знаю, чего хочу, и я никогда не молчу. Если я что-либо думаю, я открою свой рот и выскажу тебе".

    Источник: http://fapl.ru/posts/69255/?c=1

    Получается на фапли куча лидеров

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  6. makaku 07.03.2019 08:05 # makaku
    Natural Leader!

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  7. pistolero-lfc 07.03.2019 08:01 # pistolero-lfc
    Ван Дейк Великолепен!

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