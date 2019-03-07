Ван Дейку нравится быть капитаном в "Ливерпуле"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что ему нравится быть лидером и носить капитанскую повязку.

Проведя на "Энфилде" всего полсезона, минувшим летом голосованием игроков команды Ван Дейк был назначен одним из вице-капитанов. А ранее в этой кампании Виргил впервые вывел "красных" с повязкой на рукаве — на домашний матч Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".



По словам 27-летнего голландца, он абсолютно естественно чувствует себя в этой роли и готов и дальше подменять Джордана Хендерсона с Джеймсом Милнером.



"Я — лидер. Таковым я себя ощущаю. На моей позиции ты должен руководить, организовывать игроков и быть примером. Я знаю, чего хочу, и я никогда не молчу. Если я что-либо думаю, я открою свой рот и выскажу тебе".



"Мне нравится участвовать в процессе. Я был капитаном еще в сборной Голландии U-18, и я люблю эту ответственность. Ты говоришь с парнями и пытаешься понять, что происходит".



"То был очень гордый момент для меня, когда я, проведя здесь всего один год, получил возможность примерить капитанскую повязку клуба с такой огромной историей", — сообщил Ван Дейк FourFourTwo.