Эмери не ищет оправданий перед выездом к "Ренну"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что недостаточная свежесть не может быть оправданием для его команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ренна".

В минувшую субботу "канониры" провели изматывающее в физическом и психологическом плане дерби против "Тоттенхэма", а уже в ближайшее воскресенье примут на своем поле "Манчестер Юнайтед".



Между двумя этими важнейшими матчами Премьер-Лиги расположился выезд к "Ренну", в интересах которого французская Лиги 1 отложила назначенный на минувшую субботу поединок. Однако Эмери все равно надеется правильно распределить силы.



"Это не может быть оправданием для нас. Для нас привычно играть кучу матчей неделя за неделей".



"Мы отдыхали в воскресенье. Мы начали готовиться в понедельник, продолжили во вторник и среду. Завтра каждый игрок будет в порядке для участия в матче".



"Премьер-Лига составила наше расписание так, как составила. Я уважаю это. Мы подстроимся под обстоятельства и подготовимся к матчам за отведенные к ним дни", — цитирует Эмери Sky Sports.