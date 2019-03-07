Давид Луис уверен, что Сарри вывел "Челси" из кризиса
Защитник "Челси" Давид Луис убежден, что наставник Маурицио Сарри окончательно вывел команду из кризиса.
Преодолев экватор сезона, "синие" значительно сбавили обороты и на протяжении нескольких недель демонстрировали невыразительную игру и нестабильные результаты.
Низшая точка этого периода пришлась на поражения 6:0 от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и 0:2 от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии, однако две победы в двух последних матчах убедили Луиса, что "Челси" вернулся в колею.
"Тебе требуются интеллект и смекалка, чтобы находить решения. Мы пытались отыскать эти решения во время командных собраний, и я думаю, нам это удалось. Нужно быть сильным, чтобы признать правду, и мы это сделали. С помощью этого мы превратили негативный момент в позитивный момент".
"Твой характер не меняется из-за ситуации, это ты меняешь ситуацию. Сарри — отличный человек, он обладает любовью и страстью к футболу, его любят люди, он старается помогать каждому, советуя только лучшее".
"Когда ты проигрываешь матч, как проиграли мы "Манчестер Сити", никто не будет радоваться и шутить. Он человек, а у людей есть чувства — хорошие и плохие. Но мы преодолели это", — цитирует Луиса The Guardian.
07.03.2019 06:00
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Эй ей ей ей ей не надо не надо
Ещё ничего не ясно
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ой bля 3aeбaл он уже! Все время умничает!
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Не надо прежжевременно говорить, как колбасники. Знаем, как бывает, когда много болтаешь
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