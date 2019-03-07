Сульшер: "Юнайтед" способен выиграть Лигу Чемпионов"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команда способна пройти весь путь в Лиге Чемпионов до победного конца.

Дисквалификация Поля Погба и огромное количество травм не помешали "красным дьяволам" преподнести сенсацию на "Парк Де Пренс", одержав историческую победу 1:3 над ПСЖ.



После выхода в четвертьфинал турнира Сульшер рассказал, что никогда не переставал верить в свою команду. Точно так же Оле Гуннар верит, что "Юнайтед" может выиграть Лигу Чемпионов.



"Мы всегда верили в себя. Наш план состоял не в том, чтобы владеть мячом и пытаться их переиграть. Если дать этой команде слишком много свободного пространства, они доставят тебе проблем".



"Вы могли видеть пару раз в первом тайме, как нарушалась наши построения при обороне. Наш план на матч состоял в том, чтобы за пять минут до конца интрига все еще была жива".



"У меня остались кое-какие великолепные воспоминания со своих игровых дней, и когда ты делаешь то же самое как тренер, со своим штабом и игроками, это нечто особенное. Атмосфера в раздевалке была абсолютно невероятной. Просто нужно это видеть: весь клуб вместе, включая владельцев, бывших игроков и бывших тренеров".



"Мы способны пройти весь путь. Мы можем представить себя победителями. У нас было много травм и дисквалификаций, но это, возможно, пошло только на пользу сегодня, позволив нам впрыснуть в команду свежесть и энергию. Мы знали, что нам придется обороняться и много работать. Все команды, которые прошли дальше, являются классными командами", — цитирует Сульшера Sky Sports.