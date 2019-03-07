Сульшер: "Юнайтед" способен выиграть Лигу Чемпионов"
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команда способна пройти весь путь в Лиге Чемпионов до победного конца.
Дисквалификация Поля Погба и огромное количество травм не помешали "красным дьяволам" преподнести сенсацию на "Парк Де Пренс", одержав историческую победу 1:3 над ПСЖ.
После выхода в четвертьфинал турнира Сульшер рассказал, что никогда не переставал верить в свою команду. Точно так же Оле Гуннар верит, что "Юнайтед" может выиграть Лигу Чемпионов.
"Мы всегда верили в себя. Наш план состоял не в том, чтобы владеть мячом и пытаться их переиграть. Если дать этой команде слишком много свободного пространства, они доставят тебе проблем".
"Вы могли видеть пару раз в первом тайме, как нарушалась наши построения при обороне. Наш план на матч состоял в том, чтобы за пять минут до конца интрига все еще была жива".
"У меня остались кое-какие великолепные воспоминания со своих игровых дней, и когда ты делаешь то же самое как тренер, со своим штабом и игроками, это нечто особенное. Атмосфера в раздевалке была абсолютно невероятной. Просто нужно это видеть: весь клуб вместе, включая владельцев, бывших игроков и бывших тренеров".
"Мы способны пройти весь путь. Мы можем представить себя победителями. У нас было много травм и дисквалификаций, но это, возможно, пошло только на пользу сегодня, позволив нам впрыснуть в команду свежесть и энергию. Мы знали, что нам придется обороняться и много работать. Все команды, которые прошли дальше, являются классными командами", — цитирует Сульшера Sky Sports.
07.03.2019 03:20
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Молодцы, без б. Но ЛЧ в этом году наш, без обид..))
C'mon CITY!
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ждем жребия, пока фавориты еще не сыграли свои матчи, а там посмотрим на что можно рассчитывать и вообще стоит ли
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