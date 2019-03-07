Неймар: "Там не было пенальти"
Нападающий ПСЖ Неймар жестко раскритиковал судейство Дамира Скомины в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
Решение Скомины воспользоваться системой VAR в компенсированное время на "Парк де Пренс" стало определяющим моментом для всего двухматчевого противостояния.
Словенский арбитр решил, что попадание мяча в руку Преснеля Кимпембе все-таки заслуживает пенальти, реализовав который "красные дьяволы" вышли в четвертьфинал турнира.
Неймар, пропускавший оба матча с "Юнайтед" из-за травмы, оказался чрезвычайно разочарован тем, что в остатке сезона ему придется довольствоваться игрой во французской Лиге 1, а не в Лиге Чемпионов.
"Это позор, они доверили просмотр видеоповторов четырем людям, которые ничего не понимают в футболе. Там не было пенальти. Как парень мог сыграть рукой, если мяч попал ему в спину! О, идите к черту", — сообщил Неймар в инстаграме.
#PSGMUN— ᴛʜᴇ ᴇǫᴜᴀʟɪsᴇʀ (@TheDilichi) 6 марта 2019 г.
Neymar: *inner discombobulation*pic.twitter.com/4m2kjiMcsI
07.03.2019 02:15
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Последние комментарии:
хорошая шутеечка клоун !
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"Как парень мог сыграть рукой, если мяч попал ему в спину"
наверно после спины мяч отскочил в руку????? или такое невозможно? для этого повторы и были сделаны, дебилушка
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за такую трепотню должно быть наказание...
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Красава, неймар рвет за Париж
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гламурный ... кхм парижанин
Источник: http://fapl.ru/posts/69250/?c=1#c6836031
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Я как фанат Королей уверен в пенале. Неймар просто ищет отговорки. Либо переиграл в анскилловые игры, где попадание в руку и в спину засчитывает одинаковый урон
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Без формы какой-то нелепый вид у него
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