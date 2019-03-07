Неймар: "Там не было пенальти"

Неймар Нападающий ПСЖ Неймар жестко раскритиковал судейство Дамира Скомины в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Решение Скомины воспользоваться системой VAR в компенсированное время на "Парк де Пренс" стало определяющим моментом для всего двухматчевого противостояния.

Словенский арбитр решил, что попадание мяча в руку Преснеля Кимпембе все-таки заслуживает пенальти, реализовав который "красные дьяволы" вышли в четвертьфинал турнира.

Неймар, пропускавший оба матча с "Юнайтед" из-за травмы, оказался чрезвычайно разочарован тем, что в остатке сезона ему придется довольствоваться игрой во французской Лиге 1, а не в Лиге Чемпионов.

"Это позор, они доверили просмотр видеоповторов четырем людям, которые ничего не понимают в футболе. Там не было пенальти. Как парень мог сыграть рукой, если мяч попал ему в спину! О, идите к черту", — сообщил Неймар в инстаграме.


Метки VAR, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Неймар, ПСЖ, рефери, Скомина

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2019 02:15

Количество просмотров Просмотров: 666

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  1. serserser606 07.03.2019 02:36 # serserser606
    хорошая шутеечка клоун !

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  2. van-der-slav 07.03.2019 02:35 # van-der-slav
    "Как парень мог сыграть рукой, если мяч попал ему в спину"
    наверно после спины мяч отскочил в руку????? или такое невозможно? для этого повторы и были сделаны, дебилушка

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  3. kojan 07.03.2019 02:24 # kojan
    за такую трепотню должно быть наказание...

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  4. lexa-arsenal 07.03.2019 02:22 # lexa-arsenal
    Красава, неймар рвет за Париж

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  5. mc-od 07.03.2019 02:22 # mc-od
    гламурный ... кхм парижанин

    Источник: http://fapl.ru/posts/69250/?c=1#c6836031

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  6. mihajlo-fan 07.03.2019 02:21 # mihajlo-fan
    Я как фанат Королей уверен в пенале. Неймар просто ищет отговорки. Либо переиграл в анскилловые игры, где попадание в руку и в спину засчитывает одинаковый урон

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  7. johnny1905 07.03.2019 02:19 # johnny1905
    Без формы какой-то нелепый вид у него

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