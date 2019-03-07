Неймар: "Там не было пенальти"

Нападающий ПСЖ Неймар жестко раскритиковал судейство Дамира Скомины в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Решение Скомины воспользоваться системой VAR в компенсированное время на "Парк де Пренс" стало определяющим моментом для всего двухматчевого противостояния.



Словенский арбитр решил, что попадание мяча в руку Преснеля Кимпембе все-таки заслуживает пенальти, реализовав который "красные дьяволы" вышли в четвертьфинал турнира.



Неймар, пропускавший оба матча с "Юнайтед" из-за травмы, оказался чрезвычайно разочарован тем, что в остатке сезона ему придется довольствоваться игрой во французской Лиге 1, а не в Лиге Чемпионов.



"Это позор, они доверили просмотр видеоповторов четырем людям, которые ничего не понимают в футболе. Там не было пенальти. Как парень мог сыграть рукой, если мяч попал ему в спину! О, идите к черту", — сообщил Неймар в инстаграме.



