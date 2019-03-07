"Юнайтед" сенсационно выбил из Лиги Чемпионов ПСЖ

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" совершенно сенсационным образом выбил из Лиги Чемпионов ПСЖ, выиграв ответный матч против одного из фаворитов турнира со счетом 1:3.

Относительно победы 3:2 над "Саутгемптоном" из стартового состава "красных дьяволов" пропали дисквалифицированный Поль Погба и травмированный Алексис Санчес. Вместо них вышли Эрик Байи и Фред.

Поставленная Оле Гуннаром Сульшером задача забить быстрый гол была выполнена молниеносно. Уже на второй минуте Ромелу Лукаку перехватил неудачный пас Тило Керера, проскочил с мячом мимо Джанлуиджи Буффона и, несмотря на острый угол и высокую скорость, поразил ворота — 0:1.

ПСЖ правильно отреагировал на эту пощечину и помчался вперед. "Юнайтед" оказался под громадным давлением и в итоге дрогнул. На 12-й минуте Килиан Мбаппе открылся на правом краю штрафной, а затем прострелил вдоль ворот. Оказавшемуся на дальней штанге в одиночестве Хуану Бернату лишь оставалось подставить ногу — 1:1.

На 20-й минуте парижане вновь разорвали оборону "дьяволов", выведя на удар все тот же Берната. Хуан не решился бить в касание и потратил касание на обработку мяча, что позволило Давиду Де Хеа спасти свою команду.

Хозяева полностью переигрывали своего соперника, но к середине тайма слегка ослабил натиск, и "дьяволы" этим незамедлительно воспользовались. На 30-й минуте Лукаку сыграл на добивании после неудачно отраженного Буффоном дальнего удара Маркуса Рэшфорда — 1:2.

В остатке тайма психологическое преимущество было на стороне "Юнайтед". Подопечные Сульшера еще пару раз показали зубы, а ПСЖ уже не выглядел так грозно.

После перерыва ПСЖ вновь принялся атаковать, а на 56-й минуте Анхель Ди Мария все-таки поразил ворота своей бывшей команды после гениального паса Мбаппе, однако рефери зафиксировал офсайд.

Хоть хозяева и владели инициативой во втором тайме, но их атаки уже не таили в себе прежней угрозы. Парижане были осторожны, опасаясь быстрых выпадов гостей.

В концовке матча "Юнайтед" стал рисковать. На 84-й минуте только сейв Де Хеа и принявшая на себя второй удар штанга сохранили интригу.

Развязка случилась в компенсированное время, и это было невероятно! Диогу Далот отважился на дальний удар и попал в руку Преснеля Кимпембе. После просмотра видеоповторов рефери все-так отважился назначить пенальти, и Рэшфорд с 11-метровой отметки уверенно переиграл Буффона — 1:3.

ПСЖ устроил отчаянный штурм в заключительные минуты, но время неумолимо истекало, и "Юнайтед" выстоял.

"Юнайтед" стал первым клубом в истории Лиги Чемпионов, сумевшим выйти в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч дома с разницей в два мяча или более. Если после такого Сульшер не получит постоянный контракт, это будет преступлением.

ПСЖ (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:3 (1:2) по сумме двух матчей — 3:3

Голы: Бернат 12 — Лукаку 2, 30, Рэшфорд 90 (пен).

ПСЖ: Буффон, Керер (Паредес 70), Силва, Кимпембе, Бернат, Верратти, Маркиньос, Алвес (Кавани 90), Дракслер (Менье 70), Ди Мария, Мбаппе.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи (Далот 36), Смоллинг, Линделеф, Янг (Гринвуд 87), Перейра (Чонг 80), Фред, Мактоминей, Шоу, Лукаку, Рэшфорд.

Предупреждения: Ди Мария, Паредес — Шоу.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2019 01:00

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  1. mc-od 07.03.2019 02:08 # mc-od
    06.03.2019 19:32 # удалить
    mc-od

    Удачи соседям! Надеюсь, пригородный Горлум и Ко попортят крови этим гламурным ... кхм парижанам.

    C'mon SMEAGOL! C'mon KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69236/?c=1

    Короче, просто KPACUBO!

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  2. jappstamm 07.03.2019 02:00 # jappstamm
    Погба показал Рамосу как нужно обнулять карточки

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  3. jappstamm 07.03.2019 01:49 # jappstamm
    Буффон позор футбола на ровне с Джерардом, столько лет играя в топ клубе не могли взять главные кубки.

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  4. leon-britton 07.03.2019 01:47 # leon-britton
    КОРОЛИ ЮНАЙТЕД НА ТРОНЕ
    ОБОССАНАЯ КОЛБАСНЯ НА СТРАПОНЕ
    СКРИНЬТЕ

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  5. ba-29 07.03.2019 01:43 # ba-29
    Давай Юнайтед, давай красиво!

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  6. johnny1905 07.03.2019 01:37 # johnny1905
    О каком характере речь тут?) тут навала даже не видно было. Две ошибки и пенка, хоть скорее всего и была, но бля...

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  7. ibra-goool 07.03.2019 01:37 # ibra-goool
    Ананиры идите спать время взрослых дядек, сисю сосите, ПСЖ изначально были обречены когда их судьба свела с Манками они этого ещё не знали , как и эти соседи с ливером думают что они в гонке они как тут любят фапле говорить в гонке за страпон Ом)))

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  8. sirias 07.03.2019 01:36 # sirias
    Вот это сила воли и командный дух

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  9. jimulia 07.03.2019 01:33 # jimulia
    Прям удивило такое количество адекватных коментов )

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  10. only--liverpool 07.03.2019 01:31 # only--liverpool
    Порту!!!

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  11. satellite 07.03.2019 01:31 # satellite
    Самая невезучая команда последних пяти лет, разве что от Реала закономерно вылетели.
    Жаль Тухеля и Мбаппе.

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  12. highneken 07.03.2019 01:30 # highneken
    Засрали суки серию пенальти...

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  13. scholes18 07.03.2019 01:30 # scholes18
    две идентичные ситуации сегодня в матчах.

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  14. highneken 07.03.2019 01:29 # highneken
    Лол, еще 1 пенальти по вар в епизоде где если-бы судья не пошел смотреть, никто бы и слова не сказал )

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  15. slash-lfc 07.03.2019 01:28 # slash-lfc
    АХАХХАХАХАХАХ И ТУТ ПЕНАЛЬТИ. ЕЕЕЕЕЕЕ РООООООООК

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  16. red-devil-4ever 07.03.2019 01:27 # red-devil-4ever
    Смешанные чувства по матчу. Очередная травма, скоро точно Сульшер будет выходить на замену играть.
    Ну что за колдунья прокляла чашку для Буффона. Великий вратарь, легенда игры, глыба каких мало вообще видели. А тут и ляп со 2 голом, пускай и поле мокрое + мяч прыгал. С этой стороны жаль, безумно. А если ещё и в этом сезоне Юве возьмёт, так это вообще ад будет.
    К слову без ВАР думаю что пенки на 80% не было бы. Но имеем то что имеем. Красавцы, Сульшер все увереннее набирает себе постоянный контракт. Пока никаких претензий. Осталось достучаться до 4-ки, при случае уже не претендуя на ЛЧ, не думаю что там что-то особенное светит.

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  17. denk 07.03.2019 01:27 # denk
    Ждем Венгера в ПСЖ в сл. сезоне

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  18. lower-greek 07.03.2019 01:27 # lower-greek
    Базару нет ПСЖ был сильнее, но они неудачники доказавшие это второй раз. Glory Gloy Man United!! Это чудо

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  19. rentv 07.03.2019 01:26 # rentv
    Как же заебали Рома с ПСЖ. Я уже спать хочу!

    Нужно после основного времени, сразу пенальти назначать!

    Тем более, пенальни- самая интересная часть футбольного матча

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  20. mancunia-planet 07.03.2019 01:25 # mancunia-planet
    Ди Мария ахахааа обезьяна ипучая, норм рожа после свистка))) гандонище

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