"Юнайтед" сенсационно выбил из Лиги Чемпионов ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" совершенно сенсационным образом выбил из Лиги Чемпионов ПСЖ, выиграв ответный матч против одного из фаворитов турнира со счетом 1:3.

Относительно победы 3:2 над "Саутгемптоном" из стартового состава "красных дьяволов" пропали дисквалифицированный Поль Погба и травмированный Алексис Санчес. Вместо них вышли Эрик Байи и Фред.



Поставленная Оле Гуннаром Сульшером задача забить быстрый гол была выполнена молниеносно. Уже на второй минуте Ромелу Лукаку перехватил неудачный пас Тило Керера, проскочил с мячом мимо Джанлуиджи Буффона и, несмотря на острый угол и высокую скорость, поразил ворота — 0:1.



ПСЖ правильно отреагировал на эту пощечину и помчался вперед. "Юнайтед" оказался под громадным давлением и в итоге дрогнул. На 12-й минуте Килиан Мбаппе открылся на правом краю штрафной, а затем прострелил вдоль ворот. Оказавшемуся на дальней штанге в одиночестве Хуану Бернату лишь оставалось подставить ногу — 1:1.



На 20-й минуте парижане вновь разорвали оборону "дьяволов", выведя на удар все тот же Берната. Хуан не решился бить в касание и потратил касание на обработку мяча, что позволило Давиду Де Хеа спасти свою команду.



Хозяева полностью переигрывали своего соперника, но к середине тайма слегка ослабил натиск, и "дьяволы" этим незамедлительно воспользовались. На 30-й минуте Лукаку сыграл на добивании после неудачно отраженного Буффоном дальнего удара Маркуса Рэшфорда — 1:2.



В остатке тайма психологическое преимущество было на стороне "Юнайтед". Подопечные Сульшера еще пару раз показали зубы, а ПСЖ уже не выглядел так грозно.



После перерыва ПСЖ вновь принялся атаковать, а на 56-й минуте Анхель Ди Мария все-таки поразил ворота своей бывшей команды после гениального паса Мбаппе, однако рефери зафиксировал офсайд.



Хоть хозяева и владели инициативой во втором тайме, но их атаки уже не таили в себе прежней угрозы. Парижане были осторожны, опасаясь быстрых выпадов гостей.



В концовке матча "Юнайтед" стал рисковать. На 84-й минуте только сейв Де Хеа и принявшая на себя второй удар штанга сохранили интригу.



Развязка случилась в компенсированное время, и это было невероятно! Диогу Далот отважился на дальний удар и попал в руку Преснеля Кимпембе. После просмотра видеоповторов рефери все-так отважился назначить пенальти, и Рэшфорд с 11-метровой отметки уверенно переиграл Буффона — 1:3.



ПСЖ устроил отчаянный штурм в заключительные минуты, но время неумолимо истекало, и "Юнайтед" выстоял.



"Юнайтед" стал первым клубом в истории Лиги Чемпионов, сумевшим выйти в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч дома с разницей в два мяча или более. Если после такого Сульшер не получит постоянный контракт, это будет преступлением.



ПСЖ (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:3 (1:2) по сумме двух матчей — 3:3



Голы: Бернат 12 — Лукаку 2, 30, Рэшфорд 90 (пен).



ПСЖ: Буффон, Керер (Паредес 70), Силва, Кимпембе, Бернат, Верратти, Маркиньос, Алвес (Кавани 90), Дракслер (Менье 70), Ди Мария, Мбаппе.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи (Далот 36), Смоллинг, Линделеф, Янг (Гринвуд 87), Перейра (Чонг 80), Фред, Мактоминей, Шоу, Лукаку, Рэшфорд.



Предупреждения: Ди Мария, Паредес — Шоу.