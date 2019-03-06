Ван Дейк хочет выиграть Премьер-Лигу и стать легендой "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что был бы рад стать Игроком Года в этом сезоне, но гораздо сильнее хочет завоевать титул Премьер-Лиги.
Несмотря на потерю лидерства в минувший уикенд, "красные" все еще сохраняют прекрасные шансы на свой первый за 29 последних лет чемпионский титул.
Значительный вклад в успехи "Ливерпуля" делает Ван Дейк, называемый одним из фаворитов на звание Игрока Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, однако сам 27-летний голландец предпочитает командные награды индивидуальным.
"Я хочу сосредоточиться на достижении кое-чего особенного. Того, что клуб не делал 29 лет, и если в процессе этого мне или кому-либо из других игроков удастся завоевать индивидуальные награды, будет замечательно".
"Для меня было бы огромной честью стать Игроком Года, но если награду возьмет кто-либо другой из нашей команды, как Мо Салах в прошлом сезоне, я все равно буду очень горд".
"Победа в лиге заставила бы тебя еще сильнее гордиться собой и командой. Это стало бы свидетельством той упорной работы, которую ты выполнял весь сезон".
"Это мотивирует тебя. Завоевание титула Премьер-Лиги позволит тебе навсегда войти в книги истории и стать легендой. Ради этого ты и играешь в футбол. Ты хочешь стать легендой", — сообщил Ван Дейк FourFourTwo.
06.03.2019 23:00
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Когда у них там матч с челси?
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А Джеррард и без АПЛ стал легендой Ливерпуля
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Перейдёт из фарм клуба в Барсу через год и составит убойную связку с Де Лигтом.
Приятного просмотра. Не благодарите!
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Заслужил, лучший защитник АПЛ последних лет 10. И ни одного конкурента, просто ни одного!
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Но станет как и все остальные из лузерни портовым хуесосом
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