Симэн желает "Тоттенхэму" выиграть Лигу Чемпионов

Дэвид Симэн Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн признался, что желает увидеть победу "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов.

Уверенно разобравшись с дортмундской "Боруссий" со счетом 4:0 по сумме двух матчей, теперь "шпоры" дожидаются остальных участников четвертьфинальной стадии, а следом — и жеребьевки.

Несмотря на то, что Симэн на протяжении 13 лет защищал ворота злейшего врага "Тоттенхэма", когда речь заходит о европейском соревновании, Дэвид готов закрыть глаза на свои клубные пристрастия.

"Я серьезно. Я бы хотел, чтобы они выиграли Лигу Чемпионов. Если они дойдут до финала и будут играть там с иностранной командой, я буду желать "Тоттенхэму" добиться победы. Не сомневаюсь насчет этого".

"Играй "Тоттенхэм" с "Баварий", "Барселоной" или кем-либо еще, я буду желать победы английской команды".

"Я сыграл 75 матчей за сборную своей страны, и я бы хотел, чтобы английская команда выиграла Лигу Чемпионов. Уж такой я", — сообщил Симэн talkSPORT.


Метки Лига Чемпионов, Симэн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 06.03.2019 22:25 # liverpo0ol
    Ттх в силах дойти до финала ЛЧ не то чтобы голубая помойка никак в финал не может попасть

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  2. thegodfather 06.03.2019 22:20 # thegodfather
    Наркоман чи педег?

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