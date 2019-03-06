Симэн желает "Тоттенхэму" выиграть Лигу Чемпионов

Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн признался, что желает увидеть победу "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов.

Уверенно разобравшись с дортмундской "Боруссий" со счетом 4:0 по сумме двух матчей, теперь "шпоры" дожидаются остальных участников четвертьфинальной стадии, а следом — и жеребьевки.



Несмотря на то, что Симэн на протяжении 13 лет защищал ворота злейшего врага "Тоттенхэма", когда речь заходит о европейском соревновании, Дэвид готов закрыть глаза на свои клубные пристрастия.



"Я серьезно. Я бы хотел, чтобы они выиграли Лигу Чемпионов. Если они дойдут до финала и будут играть там с иностранной командой, я буду желать "Тоттенхэму" добиться победы. Не сомневаюсь насчет этого".



"Играй "Тоттенхэм" с "Баварий", "Барселоной" или кем-либо еще, я буду желать победы английской команды".



"Я сыграл 75 матчей за сборную своей страны, и я бы хотел, чтобы английская команда выиграла Лигу Чемпионов. Уж такой я", — сообщил Симэн talkSPORT.