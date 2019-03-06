Юрген Клопп проигнорирует интерес "Реала"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп проигнорирует интерес к своей персоне со стороны "Реала" грядущим летом.
Сенсационное домашнее поражение 1:4 от "Аякса" накануне вечером не оставляет никаких шансов Сантьяго Солари продлить свое пребывание на тренерском мостике "Реала" за пределы этого сезона — в новой кампании у Королевского клуба будет новый рулевой.
По информации The Telegraph, "Реал" уже составил шорт-лист кандидатов на одну из самых привлекательных тренерских вакансий в истории футбола, и в этот список вошли Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Массимилиано Аллегри из "Ювентуса", Жозе Моуриньо — и как раз Клопп.
Однако Юрген абсолютно предан "Ливерпулю", несмотря на ускользающий из его рук титул Премьер-Лиги. Кроме того, у немецкого специалиста есть долгосрочный контракт, рассчитанный до 2022 года.
Прошлым летом интерес к Клоппу аналогичным образом проявляла "Бавария", однако Юрген дал четко понять, что полностью сосредоточен на своей работе на "Энфилде", и с тех пор ничего не изменилось.
06.03.2019 21:00
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А почему бы и нет, как по мне, неплохой шанс для Клопа. Если в этом сезоне Сити KPACUBO обойдет Портовых и в очередной раз возьмет АПЛ, настроение ливерпульского глорья в целом, и здешних портовых неадекватов в частности, окончательно уйдет в минус.
А в следующих сезонах и Пригородные и Шестерки, и тем паче Куры после затрат на новый стадик дадут Сити неплохую конкуренцию, да так, что там о победе Колбасок и речи не будет. Так что Очкарику надо бы покумекать, а не нервничать..))
C'mon CITY!
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Реал привык брать титулы. Каким образом с этим монтируется клопп?
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Сомнительное предложение.
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Да кому он нужен, если обосрется с титулом в этом сезоне?
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"одну из самых привлекательных тренерских вакансий в истории футбола"
сейчас бы считать должность главного тренера в нынешнем реале хорошей возможностью. ни один уважающий себя специалист не пойдет в этот дурдом, тем более топ, который и так работает в лучшем месте, которое идеально ему подходит, и вообще он в рот ебал такие предложения, типа "диснейленда мире футбола"
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Просто Топ!
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