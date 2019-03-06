Юрген Клопп проигнорирует интерес "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп проигнорирует интерес к своей персоне со стороны "Реала" грядущим летом.

Сенсационное домашнее поражение 1:4 от "Аякса" накануне вечером не оставляет никаких шансов Сантьяго Солари продлить свое пребывание на тренерском мостике "Реала" за пределы этого сезона — в новой кампании у Королевского клуба будет новый рулевой.



По информации The Telegraph, "Реал" уже составил шорт-лист кандидатов на одну из самых привлекательных тренерских вакансий в истории футбола, и в этот список вошли Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма", Массимилиано Аллегри из "Ювентуса", Жозе Моуриньо — и как раз Клопп.



Однако Юрген абсолютно предан "Ливерпулю", несмотря на ускользающий из его рук титул Премьер-Лиги. Кроме того, у немецкого специалиста есть долгосрочный контракт, рассчитанный до 2022 года.



Прошлым летом интерес к Клоппу аналогичным образом проявляла "Бавария", однако Юрген дал четко понять, что полностью сосредоточен на своей работе на "Энфилде", и с тех пор ничего не изменилось.