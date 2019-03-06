Сарри планирует подготовку к новому сезону
Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что спекуляции насчет его будущего не мешают ему строить планы на новый сезон.
Сарри очень уверенно начал свою английскую карьеру, но после Нового года у "синих" случился спад, а болезненные поражения от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии поставили его на грань увольнения.
С тех пор "Челси" отреагировал достойным футболом в проигранном финале Кубка Лиги против "Сити" и победами над "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" в Премьер-Лиге. Спекуляции никуда не делись, однако совершенно не мешают Маурицио.
"Мы обсуждаем программу на предсезонный период, чтобы как можно лучше подготовиться к следующему сезону".
"Спекуляции — это не проблема, проблема — результаты. Остальное не имеет значения в данный момент. Я хочу побеждать ради команды, ради клуба, ради себя. А мое будущее не имеет значения".
"Я был уверен в прошлом, и я уверен сейчас, но я хочу думать только о нашей игре и наших результатах", — цитирует Сарри Sky Sports.
06.03.2019 20:00
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