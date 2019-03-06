Клопп объяснил, почему не касается эмблемы клуба на "Энфилде" перед матчами
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что будет касаться знаменитого эмблемы клуба в подтрибунном тоннеле "Энфилда" перед матчами, только когда что-нибудь выиграет с "красными".
За три с половиной года работы в мерсисайдском клубе Клопп пока не выиграл ни одного трофея, хотя в прошлом сезоне достиг финала Лиги Чемпионов, а в этом все еще имеет прекрасные шансы завоевать титул Премьер-Лиги.
В отличие от некоторых своих предшественников и игроков команды, Клопп предпочитает не касаться эмблемы "Ливерпуля", выходя из раздевалки, и на то есть причина, связанная как раз с отсутствием трофеев.
"Эта эмблема — одна из самых важных вещей здесь. К ней нельзя прикасаться. Почему я к ней не прикасаюсь? Еще не время".
"Я прикоснулся к этой эмблеме, когда играл здесь с "Боруссией". Мы проводили товарищеский матч и проиграли 5:0".
"Я правда думаю, что начну к ней прикасаться с момента, как мы что-нибудь выиграем. Это важная вещь для этого действительно большого клуба, чья история подобна горе", — сообщил Клопп Copa90.
06.03.2019 19:00
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Последние комментарии:
да она же воняет тухлой портовой рыбой, любой нормальный человек побрезгует касаться такой мерзости.
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Плакат на голой стене, а относятся так, как к святой воде. Причём оба бесполезны
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клоп не хочет трогать говно ?
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он сразу сказал, как пришел, что пока не выиграют трофей, игроки не имеют права его касаться)
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правильно мыслит немчура. все остальные лохи.
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Как видим на фото, уже касался, следовательно клопп пиздабол, следовательно трофеев он так и не выиграет.
wasted
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мда, поплыл братишка
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опережу юмористов -
"значит никогда не коснется, азаз"
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