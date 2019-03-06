Клопп объяснил, почему не касается эмблемы клуба на "Энфилде" перед матчами

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что будет касаться знаменитого эмблемы клуба в подтрибунном тоннеле "Энфилда" перед матчами, только когда что-нибудь выиграет с "красными".

За три с половиной года работы в мерсисайдском клубе Клопп пока не выиграл ни одного трофея, хотя в прошлом сезоне достиг финала Лиги Чемпионов, а в этом все еще имеет прекрасные шансы завоевать титул Премьер-Лиги.



В отличие от некоторых своих предшественников и игроков команды, Клопп предпочитает не касаться эмблемы "Ливерпуля", выходя из раздевалки, и на то есть причина, связанная как раз с отсутствием трофеев.



"Эта эмблема — одна из самых важных вещей здесь. К ней нельзя прикасаться. Почему я к ней не прикасаюсь? Еще не время".



"Я прикоснулся к этой эмблеме, когда играл здесь с "Боруссией". Мы проводили товарищеский матч и проиграли 5:0".



"Я правда думаю, что начну к ней прикасаться с момента, как мы что-нибудь выиграем. Это важная вещь для этого действительно большого клуба, чья история подобна горе", — сообщил Клопп Copa90.



