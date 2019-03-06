Клопп объяснил, почему не касается эмблемы клуба на "Энфилде" перед матчами

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что будет касаться знаменитого эмблемы клуба в подтрибунном тоннеле "Энфилда" перед матчами, только когда что-нибудь выиграет с "красными".

За три с половиной года работы в мерсисайдском клубе Клопп пока не выиграл ни одного трофея, хотя в прошлом сезоне достиг финала Лиги Чемпионов, а в этом все еще имеет прекрасные шансы завоевать титул Премьер-Лиги.

В отличие от некоторых своих предшественников и игроков команды, Клопп предпочитает не касаться эмблемы "Ливерпуля", выходя из раздевалки, и на то есть причина, связанная как раз с отсутствием трофеев.

"Эта эмблема — одна из самых важных вещей здесь. К ней нельзя прикасаться. Почему я к ней не прикасаюсь? Еще не время".

"Я прикоснулся к этой эмблеме, когда играл здесь с "Боруссией". Мы проводили товарищеский матч и проиграли 5:0".

"Я правда думаю, что начну к ней прикасаться с момента, как мы что-нибудь выиграем. Это важная вещь для этого действительно большого клуба, чья история подобна горе", — сообщил Клопп Copa90.


Метки видео, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2019 19:00

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  1. jesus33 06.03.2019 20:18 # jesus33
    да она же воняет тухлой портовой рыбой, любой нормальный человек побрезгует касаться такой мерзости.

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  2. januzaj00 06.03.2019 19:57 # januzaj00
    Плакат на голой стене, а относятся так, как к святой воде. Причём оба бесполезны

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  3. sir-alex-67 06.03.2019 19:52 # sir-alex-67
    клоп не хочет трогать говно ?

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  4. melwood-lfc 06.03.2019 19:34 # melwood-lfc
    он сразу сказал, как пришел, что пока не выиграют трофей, игроки не имеют права его касаться)

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  5. manutd-20champ 06.03.2019 19:08 # manutd-20champ
    правильно мыслит немчура. все остальные лохи.

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  6. thegodfather 06.03.2019 19:08 # thegodfather
    Как видим на фото, уже касался, следовательно клопп пиздабол, следовательно трофеев он так и не выиграет.
    wasted

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  7. hammersmith 06.03.2019 19:02 # hammersmith
    мда, поплыл братишка

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  8. gerrard08 06.03.2019 19:02 # gerrard08
    опережу юмористов -
    "значит никогда не коснется, азаз"

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