Эриксен надеется далеко продвинуться в Лиге Чемпионов

Кристиан Эриксен Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Эриксен надеется, что преодоление дортмундской "Боруссии" станет только "хорошим первым шагом" для его команды в Лиге Чемпионов.

Разгромив лидеров Бундеслиги у себя дома со счетом 3:0, накануне вечером "шпоры" добились победы над "Боруссией" и в Дортмунде — 0:1 благодаря голу Харри Кейна.

"Тоттенхэм" выходит в четвертьфинал элитного европейского турнира впервые за восемь последних лет, однако Эриксен надеется далеко продвинуться на этот раз.

"В каждый конкретный момент времени мы сосредоточены только на одном матче — ближайшем. Мы справились с задачей и вышли в следующий раунд".

"Мы достигли этой стадии благодаря опыту, полученному в последних матчах и в последние годы выступлений в Лиге Чемпионов".

"Мы проделали длинный путь, и мы были очень стабильны. Мы уже продвинулись дальше, чем в прошлом году, и это хороший первый шаг, но я надеюсь, мы зайдем дальше", — цитирует Эриксена Sky Sports.


Метки Лига Чемпионов, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. lancerlancer1 06.03.2019 18:49 # lancerlancer1
    ставлю хату, что в 1/4 их сведут с Аяксом

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  2. redevilsfun 06.03.2019 18:44 # redevilsfun
    Кристиан за 1 день перешел в Дортмунд? Вот так, дела!

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  3. chebrec 06.03.2019 18:37 # chebrec
    Ну если соперник попадется в 1/4норм

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