Эриксен надеется далеко продвинуться в Лиге Чемпионов
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Эриксен надеется, что преодоление дортмундской "Боруссии" станет только "хорошим первым шагом" для его команды в Лиге Чемпионов.
Разгромив лидеров Бундеслиги у себя дома со счетом 3:0, накануне вечером "шпоры" добились победы над "Боруссией" и в Дортмунде — 0:1 благодаря голу Харри Кейна.
"Тоттенхэм" выходит в четвертьфинал элитного европейского турнира впервые за восемь последних лет, однако Эриксен надеется далеко продвинуться на этот раз.
"В каждый конкретный момент времени мы сосредоточены только на одном матче — ближайшем. Мы справились с задачей и вышли в следующий раунд".
"Мы достигли этой стадии благодаря опыту, полученному в последних матчах и в последние годы выступлений в Лиге Чемпионов".
"Мы проделали длинный путь, и мы были очень стабильны. Мы уже продвинулись дальше, чем в прошлом году, и это хороший первый шаг, но я надеюсь, мы зайдем дальше", — цитирует Эриксена Sky Sports.
06.03.2019 18:00
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Последние комментарии:
ставлю хату, что в 1/4 их сведут с Аяксом
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Кристиан за 1 день перешел в Дортмунд? Вот так, дела!
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Ну если соперник попадется в 1/4норм
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