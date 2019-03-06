Эриксен надеется далеко продвинуться в Лиге Чемпионов

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Эриксен надеется, что преодоление дортмундской "Боруссии" станет только "хорошим первым шагом" для его команды в Лиге Чемпионов.

Разгромив лидеров Бундеслиги у себя дома со счетом 3:0, накануне вечером "шпоры" добились победы над "Боруссией" и в Дортмунде — 0:1 благодаря голу Харри Кейна.



"Тоттенхэм" выходит в четвертьфинал элитного европейского турнира впервые за восемь последних лет, однако Эриксен надеется далеко продвинуться на этот раз.



"В каждый конкретный момент времени мы сосредоточены только на одном матче — ближайшем. Мы справились с задачей и вышли в следующий раунд".



"Мы достигли этой стадии благодаря опыту, полученному в последних матчах и в последние годы выступлений в Лиге Чемпионов".



"Мы проделали длинный путь, и мы были очень стабильны. Мы уже продвинулись дальше, чем в прошлом году, и это хороший первый шаг, но я надеюсь, мы зайдем дальше", — цитирует Эриксена Sky Sports.