Сульшер готов провести свое лучшее собеседование

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что у него нет никаких гарантий насчет постоянного контракта, однако он готов провести свое лучшее собеседование.

Выиграв 13 из 16 матчей после прихода на место уволенного в декабре Жозе Моуриньо, Сульшер стал фаворитом на роль постоянного рулевого "красных дьяволов".



Накануне Оле Гуннар был вновь замечен беседующим с Аврамом Глэйзером, совладельцем клуба, однако Сульшер по-прежнему сосредоточен лишь на концовке этого сезона.



"У меня есть эта работа до окончания сезона. Я пока ничего не слышал (о постоянно контракте). Я постараюсь провести свое лучшее собеседование, на которых я когда-либо бывал, потому что я наслаждаюсь пребыванием здесь. Я в клубе, где знаю каждого. Это так естественно".



"Роль временщика мне предложил Эд (Вудворд), поэтому я предполагаю, что он и будет отвечать за назначение постоянного рулевого. У меня очень хорошие отношения с ним. Мы довольно часто общаемся", — цитирует Сульшера The Telegraph.