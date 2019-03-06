Дом Брендана Роджерса в Шотландии ограбили
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс стал жертвой грабителей, которые наведались в его дом в Шотландии.
Прошлая неделя получилась чрезвычайно насыщенной для бывшего наставника "Ливерпуля" и "Суонси". Роджерс разорвал отношения с "Селтиком", где он провел два с половиной года, и заключил контракт с "лисами".
На этой же неделе в жилище Брендан под Глазго наведались грабители. Как сообщает Sky Sports, полиция прибыла на место происшествия около двух часов ночи в среду, но по горячим следам никого задержать не смогла.
В результате этого инцидента никто не пострадал, однако из дома Роджерса, сделавшего два требла подряд с "Селтиком", были украдены некоторые ценные вещи.
Добавим, что эта сумасшедшая неделя завершилась для североирландского специалиста поражением в дебютном матче у руля "Лестера" — 2:1 против "Уотфорда", причем решающий гол был забит Андре Греем уже в компенсированное время.
06.03.2019 16:00
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Последние комментарии:
Полиция всегда с трудом признаёт свою вину. Даже кильт не спасёт Брендана от гнева народа.
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Два требла? С каких пор второсортный внутренний кубок включается в требл? Требл - это чемпионат, кубок страны и ЛЧ.
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Требл в Шотландии имеет такую же значение как выход в полуфинал Кубка Лиги!
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счастья и здоровья!
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