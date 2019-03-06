FA оставила дисквалификацию Торрейры в силе

Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра был дисквалифицирован на три матча после того, как FA отклонила его апелляцию на удаление в дерби против "Тоттенхэма".

Напомним, летний новичок "канониров" оставил свою команду вдесятером уже в компенсированное время субботнего матча на "Уэмбли", завершившегося вничью 1:1.



Торрейра получил прямую красную карточку за грубую игру против защитника "шпор" Данни Роуза. Лукас не согласился с решением рефери Энтони Тэйлора и направил свою апелляцию.



Однако сегодня Ассоциация отклонила протест 23-летнего игрока сборной Уругвая, которому теперь придется пропустить матчи Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла" и "Эвертона".



В то же время Торрейра сможет помочь "Арсеналу" против "Ренна" в четверг вечером, поскольку его дисквалификация не распространяется на Лигу Европы.