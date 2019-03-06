FA оставила дисквалификацию Торрейры в силе
Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра был дисквалифицирован на три матча после того, как FA отклонила его апелляцию на удаление в дерби против "Тоттенхэма".
Напомним, летний новичок "канониров" оставил свою команду вдесятером уже в компенсированное время субботнего матча на "Уэмбли", завершившегося вничью 1:1.
Торрейра получил прямую красную карточку за грубую игру против защитника "шпор" Данни Роуза. Лукас не согласился с решением рефери Энтони Тэйлора и направил свою апелляцию.
Однако сегодня Ассоциация отклонила протест 23-летнего игрока сборной Уругвая, которому теперь придется пропустить матчи Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла" и "Эвертона".
В то же время Торрейра сможет помочь "Арсеналу" против "Ренна" в четверг вечером, поскольку его дисквалификация не распространяется на Лигу Европы.
06.03.2019 15:00
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бля, он в мяч чисто сыграл. кто ж знал, что уебан петушинный наплюёт на самосохранение и дальше попрет. и где бля кк роузу? рот пакета в действии
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вахаха во гг дают, нафига оспаривали то)
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чего там аппелировать было. прямой ногой шел сознательно не на мяч.
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Неужто и тут Клоп ?
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