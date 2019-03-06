FA оставила дисквалификацию Торрейры в силе

Лукас Торрейра Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра был дисквалифицирован на три матча после того, как FA отклонила его апелляцию на удаление в дерби против "Тоттенхэма".

Напомним, летний новичок "канониров" оставил свою команду вдесятером уже в компенсированное время субботнего матча на "Уэмбли", завершившегося вничью 1:1.

Торрейра получил прямую красную карточку за грубую игру против защитника "шпор" Данни Роуза. Лукас не согласился с решением рефери Энтони Тэйлора и направил свою апелляцию.

Однако сегодня Ассоциация отклонила протест 23-летнего игрока сборной Уругвая, которому теперь придется пропустить матчи Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла" и "Эвертона".

В то же время Торрейра сможет помочь "Арсеналу" против "Ренна" в четверг вечером, поскольку его дисквалификация не распространяется на Лигу Европы.


Метки FA, Арсенал, дисквалификации, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2019 15:00

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  1. mixmaster 06.03.2019 15:27 # mixmaster
    бля, он в мяч чисто сыграл. кто ж знал, что уебан петушинный наплюёт на самосохранение и дальше попрет. и где бля кк роузу? рот пакета в действии

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  2. red-scauser 06.03.2019 15:05 # red-scauser
    вахаха во гг дают, нафига оспаривали то)

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  3. ray-black 06.03.2019 15:04 # ray-black
    чего там аппелировать было. прямой ногой шел сознательно не на мяч.

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  4. reams 06.03.2019 15:00 # reams
    Неужто и тут Клоп ?

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