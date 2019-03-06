Почеттино дисквалифицирован на два матча за конфликт с Дином
Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино был наказан дисквалификацией на два матча и штрафом в размере 10 тысяч фунтов за конфликт с рефери Майком Дином.
Пребывая в расстроенных чувствах после поражения 2:1 от "Бернли" 23 февраля, Почеттино одновременно с финальным свистком набросился на Дина. Позже Маурисио признал, что превысил рамки дозволенного, извинившись перед арбитром.
Тем временем, FA обвинила аргентинского тренера в неподобающем поведении и использовании оскорбительной речи. Свою неправоту Почеттино признал и сегодня понес наказание.
Таким образом, теперь Маурисио не сможет находиться у бровки во время матчей Премьер-Лиги против "Саутгемптона" 9 марта и "Ливерпуля" 31 марта.
06.03.2019 14:10
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Очень интересно, что именно он сказал дину
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Лол, а насекомое всё никак не успокоится, всё ротирует и ротирует мразь.
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