Почеттино дисквалифицирован на два матча за конфликт с Дином

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино был наказан дисквалификацией на два матча и штрафом в размере 10 тысяч фунтов за конфликт с рефери Майком Дином.

Пребывая в расстроенных чувствах после поражения 2:1 от "Бернли" 23 февраля, Почеттино одновременно с финальным свистком набросился на Дина. Позже Маурисио признал, что превысил рамки дозволенного, извинившись перед арбитром.



Тем временем, FA обвинила аргентинского тренера в неподобающем поведении и использовании оскорбительной речи. Свою неправоту Почеттино признал и сегодня понес наказание.



Таким образом, теперь Маурисио не сможет находиться у бровки во время матчей Премьер-Лиги против "Саутгемптона" 9 марта и "Ливерпуля" 31 марта.