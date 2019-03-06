Почеттино дисквалифицирован на два матча за конфликт с Дином

Маурисио Почеттино и Майк Дин Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино был наказан дисквалификацией на два матча и штрафом в размере 10 тысяч фунтов за конфликт с рефери Майком Дином.

Пребывая в расстроенных чувствах после поражения 2:1 от "Бернли" 23 февраля, Почеттино одновременно с финальным свистком набросился на Дина. Позже Маурисио признал, что превысил рамки дозволенного, извинившись перед арбитром.

Тем временем, FA обвинила аргентинского тренера в неподобающем поведении и использовании оскорбительной речи. Свою неправоту Почеттино признал и сегодня понес наказание.

Таким образом, теперь Маурисио не сможет находиться у бровки во время матчей Премьер-Лиги против "Саутгемптона" 9 марта и "Ливерпуля" 31 марта.


Метки FA, Дин, дисквалификации, Почеттино, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2019 14:10

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  1. lambert757 06.03.2019 14:18 # lambert757
    Очень интересно, что именно он сказал дину

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  2. jesus33 06.03.2019 14:18 # jesus33
    Лол, а насекомое всё никак не успокоится, всё ротирует и ротирует мразь.

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