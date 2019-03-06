Линделеф предвкушает противостояние с Мбаппе

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф признался, что находится в предвкушении дуэли с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе на "Парк де Пренс".

Именно 20-летний Мбаппе забил один из двух голов своей команды в матче на "Олд Траффорд", благодаря чему ПСЖ является явным фаворитом на выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Теперь Линделеф надеется, что повторное противостояние с чемпионом Мира в составе сборной Франции сложится для него и для "Юнайтед" лучше.



"Думаю, каждый знает его уровень мастерства. Он игрок мирового уровня. Однако я нахожусь в предвкушении дуэли с ним. Он хороший игрок, и ты просто должен быть на чеку и готов ко всему".



"В такого рода матчах ты и хочешь принимать участие. Ты мечтаешь о такого рода матчах в юности, поэтому я с нетерпением ожидаю этот большой матч", — цитирует Линделефа Sky Sports.