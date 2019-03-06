"Челси" хочет переманить спортивного директора "Лилля"

"Челси" планирует переманить спортивного директора "Лилля" Луиса Кампоса по окончании этого сезона.

Как известно, "синие" до сих пор не обзавелись заменой для Майкла Эменало, который в 2017 году внезапно покинул "Стэмфорд Бридж" ради "Монако".



Все это время обязанности спортивного — или технического, коим значился Эменало — директора исполняет Марина Грановская, приближенная к владельцу клуба Роману Абрамовичу.



Вместе с тем Грановская отвечает и за множество других процессов, управляя всей рутиной в клубе. Как сообщает France Football, в "Челси" надеются разгрузить Марину с помощью приглашения Кампоса.



54-летний Кампос обладает огромными связями и авторитетом в европейском футболе. До "Лилля" ему также довелось поработать в "Монако" и "Реале". Однако в борьбе за Луиса "синие" могут столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед".