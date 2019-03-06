"Челси" хочет переманить спортивного директора "Лилля"

Луис Кампос и Жозе Моуриньо "Челси" планирует переманить спортивного директора "Лилля" Луиса Кампоса по окончании этого сезона.

Как известно, "синие" до сих пор не обзавелись заменой для Майкла Эменало, который в 2017 году внезапно покинул "Стэмфорд Бридж" ради "Монако".

Все это время обязанности спортивного — или технического, коим значился Эменало — директора исполняет Марина Грановская, приближенная к владельцу клуба Роману Абрамовичу.

Вместе с тем Грановская отвечает и за множество других процессов, управляя всей рутиной в клубе. Как сообщает France Football, в "Челси" надеются разгрузить Марину с помощью приглашения Кампоса.

54-летний Кампос обладает огромными связями и авторитетом в европейском футболе. До "Лилля" ему также довелось поработать в "Монако" и "Реале". Однако в борьбе за Луиса "синие" могут столкнуться с конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед".


Метки Кампос, Лилль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2019 13:00

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  1. pistolero-lfc 06.03.2019 13:50 # pistolero-lfc
    а вы у Кепа разрешения спросили?

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  2. j-silver 06.03.2019 13:30 # j-silver
    пенсы очередного топаря забирают

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  3. alexomck 06.03.2019 13:12 # alexomck
    з/п капает и на клубе бан, повезет чуваку.

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  4. jayspearingagent 06.03.2019 13:07 # jayspearingagent
    Ориги?

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