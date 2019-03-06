Сульшер верит в камбэк против ПСЖ

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар заявил, что не считает задачу отыграть два гола у ПСЖ невыполнимой.

На выезд к парижанам в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов "красные дьяволы" отправляются не только с дефицитом в два гола, но и без целого ряда основных игроков, включая дисквалифицированного Поля Погба.



Тем не менее, Сульшер убежден, что шансы "Юнайтед" пройти в четвертьфинал вполне реальны. В качестве подтверждения своих слов Оле Гуннар приводит примеры из предыдущих розыгрышей турнира.



"Для меня это никогда не было невыполнимой миссией — теперь это сложнее, чем было изначально, но если мы забьем первый гол, все будет возможно. Если мы забьем первый гол, мы еще больше поверим в себя, а они могут засомневаться в себе".



"Мы способны на это, но нам, естественно, нужен первый гол, чтобы вернуться в игру. Если мы забьем, все будет возможно. Нам нужен хороший план, нам нужно ему следовать, и нам нужно показать хорошую игру, потому что у соперника первоклассная команда".



"Каждый знает, что в своей истории мы уже совершали подобные камбэки, а также они случались в других матчах за последние годы в Лиге Чемпионов. Не хочу сказать, что это странно, но в прошлом году "Ювентус" проиграл 3:0 дома "Реалу", а к 90-й минуте в Мадриде внезапно вел 3:0".



"Годом ранее это случилось в матче ПСЖ против "Барселоны". Мы помним эти результаты — есть так много примеров команд, которым удавалось менять результаты подобным образом. Кроме того, наш клуб сам много раз совершал подобное, а наши игроки великолепно себя проявляют на выезде, одолев "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Это придает нам уверенности", — цитирует Сульшера The Guardian.