Анонс матча ПСЖ — "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" прибывает в Париж на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ с дефицитом в два гола и без целого ряда основным игроков, однако Оле Гуннар Сульшер верит в шансы своей команды.

На пресс-конференции накануне Сульшер был традиционно оптимистичен, приведя несколько примеров, в том числе из своей игровой карьеры, когда командам удавалось совершать даже более впечатляющие камбэки.



Последовавшая вечером сенсационная победа "Аякса" в гостях у "Реала" должна лишь дополнительно воодушевить "красных дьяволов" и заставить их поверить, что еще ничего не решено.



"Мы не можем проигнорировать этот матч, да и на выезде мы играем великолепно. Мы не сдадимся без боя. Это сложно, но возможно. Нам нужно забить первый гол, а затем не выключиться из игры, потому что после одного гола случиться может всякое", — говорил Сульшер.



- В истории Лиги Чемпионов (34 случая) еще ни один клуб не проходил в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч дома с разницей в два мяча ил более.



- В 16 последних домашних матчах в Лиге Чемпионов ПСЖ проиграл лишь однажды, но это поражение случилось в 1/8 финала прошлого сезона против "Реала" (1:2).



- Ни одна из шести последних английских команд, приезжавших на "Парк де Пренс", не смогла победить. Обыграть ПСЖ на выезде удавалось лишь "Челси" под руководством Жозе Моуриньо в сентябре 2004 (0:3).



- В 10 последних домашних матчах Лиги Чемпионов ПСЖ забил 35 голов.



- ПСЖ пропускал в каждом из пяти последних домашних матчей в Лиге Чемпионов.



- "Юнайтед" выиграл только один из 10 последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, потерпев шесть поражений — 3:0 против "Олимпиакоса" дома в марте 2014. А на выезде "красные дьяволы" последний раз побеждали на стадии на вылет еще в апреле 2011 — 0:2 против "Шальке-04".



- Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забивал в шести из семи матчей против британских команд в Лиге Чемпионов.



- Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд отличился только однажды в девяти своих последних матчах в Лиге Чемпионов — против "Валенсии" в декабре. Однако Рэшфорд был единственным в своей команде, кому удалось пробить в створ ворот ПСЖ в первом матче.



Помимо дисквалифицированного Поля Погба, Сульшер оставил дома травмированных Фила Джонса, Маттео Дармиана, Антонио Валенсию, Хуана Мату, Андера Эрреру, Неманью Матича, Джесси Лингарда и Антони Мартиаля.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

ПСЖ (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия). Первый матч — 2:0

Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция