Анонс матча ПСЖ — "Манчестер Юнайтед"

Килиан Мбаппе и Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" прибывает в Париж на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ с дефицитом в два гола и без целого ряда основным игроков, однако Оле Гуннар Сульшер верит в шансы своей команды.

На пресс-конференции накануне Сульшер был традиционно оптимистичен, приведя несколько примеров, в том числе из своей игровой карьеры, когда командам удавалось совершать даже более впечатляющие камбэки.

Последовавшая вечером сенсационная победа "Аякса" в гостях у "Реала" должна лишь дополнительно воодушевить "красных дьяволов" и заставить их поверить, что еще ничего не решено.

"Мы не можем проигнорировать этот матч, да и на выезде мы играем великолепно. Мы не сдадимся без боя. Это сложно, но возможно. Нам нужно забить первый гол, а затем не выключиться из игры, потому что после одного гола случиться может всякое", — говорил Сульшер.

- В истории Лиги Чемпионов (34 случая) еще ни один клуб не проходил в следующий раунд плей-офф, проиграв первый матч дома с разницей в два мяча ил более.

- В 16 последних домашних матчах в Лиге Чемпионов ПСЖ проиграл лишь однажды, но это поражение случилось в 1/8 финала прошлого сезона против "Реала" (1:2).

- Ни одна из шести последних английских команд, приезжавших на "Парк де Пренс", не смогла победить. Обыграть ПСЖ на выезде удавалось лишь "Челси" под руководством Жозе Моуриньо в сентябре 2004 (0:3).

- В 10 последних домашних матчах Лиги Чемпионов ПСЖ забил 35 голов.

- ПСЖ пропускал в каждом из пяти последних домашних матчей в Лиге Чемпионов.

- "Юнайтед" выиграл только один из 10 последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, потерпев шесть поражений — 3:0 против "Олимпиакоса" дома в марте 2014. А на выезде "красные дьяволы" последний раз побеждали на стадии на вылет еще в апреле 2011 — 0:2 против "Шальке-04".

- Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забивал в шести из семи матчей против британских команд в Лиге Чемпионов.

- Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд отличился только однажды в девяти своих последних матчах в Лиге Чемпионов — против "Валенсии" в декабре. Однако Рэшфорд был единственным в своей команде, кому удалось пробить в створ ворот ПСЖ в первом матче.

Помимо дисквалифицированного Поля Погба, Сульшер оставил дома травмированных Фила Джонса, Маттео Дармиана, Антонио Валенсию, Хуана Мату, Андера Эрреру, Неманью Матича, Джесси Лингарда и Антони Мартиаля.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
ПСЖ (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия). Первый матч — 2:0
Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2019 11:05

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  1. jesus33 06.03.2019 11:07 # jesus33
    Почему вандик играет за ливерпук, а снимает дом в городе КОРОЛЕЙ?
    То есть человек просто в командировке, зарабатывает баблишко для семьи и даже не планирует задерживаться в ливерпуке.

    (ответить)

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