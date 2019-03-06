Сократис планирует уйти из "Арсенала" через пару лет

Защитник Сократис Папастатопулос признался, что планирует покинуть "Арсенал" через пару лет.

Прошлым летом "канониры" потратили 16 миллионов фунтов на приглашение Папастатопулоса из дортмундской "Боруссии". Сократис весьма уверенно проводит свой дебютный английский сезон, отметившись уже 19 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Однако 30-летний грек не планирует оставаться на "Эмирейтс" надолго. Сократис собирается покинуть "Арсенал" в 2021 году свободным агентом.



"Летом мне исполнится 31. У меня останется еще два года по своему контракту с "Арсеналом", но затем я бы хотел поиграть в Соединенных Штатах, Азии или Греции, в команде из моего родного города", — сообщил Папастатопулос Kicker.