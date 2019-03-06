Эррера поддерживает назначение Сульшера

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера считает, что тренер Оле Гуннар Сульшер должен получить постоянный контракт.

Несмотря на все успехи Сульшера в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера, клуб с "Олд Траффорд" по-прежнему собирается произвести назначение постоянного рулевого только по окончании сезона.



По мнению Эрреры, Сульшер является лучшим человеком для этой работы. Андер находится под впечатлением от того, как Оле Гуннар, выигравший 13 из своих 16 матчей, смог подчинить себе раздевалку.



"Будь я спортивным директором клуба, я бы уже завтра подписал Оле. Но я уважаю людей, принимающих решения, поэтому я не собираюсь им говорить, что они должны делать".



"У Оле есть редкое для футбола качество, благодаря которому все игроки испытывают привязанность к нему — и те, кто играют, и те, кто не очень много играют".



"Я не знаю, как ему это удалось, но у него просто сложился этот пазл с игроками, которые могут менять течение матчей. Он сработался с Антони Мартиалем, Маркусом Рэшфордом, Полем Погба и Джесси Лингардом", — сообщил Эррера FourFourTwo.