Почеттино надеется сыграть четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов на новом стадионе

Наставник "Тоттенхэма" Маурсио Почеттино ожидает, что свой домашний матч в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов "шпоры" проведут уже на новом стадионе.

Напомним, накануне стало известно, что руководство Премьер-Лиги поставило ультиматум перед лондонским клубом, потребовав подготовить новую 62-тысячную арену уже к ближайшему домашнему матчу в чемпионате или доиграть сезон на "Уэмбли".



Помимо Премьер-Лиги, "шпоры" все еще продолжают выступление в Лиге Чемпионов, уверенно пройдя дортмундскую "Боруссию" в 1/8 финала по сумме двух матчей со счетом 4:0.



Четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов будут сыграны 9-10 и 16-17 апреля, и Почеттино надеется, что к тому времени новый стадион уже будет в строю.



"Я ожидаю сыграть четвертьфинальный матч на новом стадионе. Мы разговаривали с (президентом) Даниэлем Леви в понедельник, и да, это мое желание — сыграть на новом стадионе".



"Перед матчем мы сидели и слушали гимн Лиги Чемпионов, думая, что было бы удивительно испытать это ощущение на новом стадионе".



"Мы в четвертьфинале, и мы надеемся завершить подготовку стадиона к тому времени и услышать там этот гимн", — цитирует Почеттино Sky Sports.