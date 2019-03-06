Мойес хотел сделать Бэйла своим первым новичком в МЮ

Тренер Дэвид Мойес рассказал, что пытался сделать вингера Гарета Бэйла своим первым приобретением в "Манчестер Юнайтед".

В 2013 году Мойес брался за работу в "Юнайтед" с наполеоновскими планами, планируя пригласить в свою новую команду Сеска Фабрегаса, Тони Крооса и Роберта Левандовски.



Своим же первым новичком Дэвид надеялся сделать Бэйла, который тем летом как раз готовился к уходу из "Тоттенхэма". Осуществить задуманное шотландцу не удалось, и в свое первое трансферное окно он был вынужден довольствоваться лишь Маруаном Феллайни.



"Я хотел, чтобы Гарет Бэйл стал моим первым приобретением в "Манчестер Юнайтед". Мы были близки к договоренности, мы разговаривали с ним, но его сердце лежало к "Реалу", и мы не смогли его переубедить".



"Это было настоящее разочарование, потому что я видел в нем типичного игрока "Манчестер Юнайтед". У него образцовое поведение, и я думаю, он потрясающий игрок. Он может играть на фланге, может играть нападающего, развив в себе этот навык".



"Я просто думаю, что у него нет слабых ест. Он потрясающий атлет и блестящий футболист, поэтому он идеально бы подошел для того, что мы хотели создать, но я не смог отговорить его от "Реала", — сообщил Мойес eirSport.