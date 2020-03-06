Эррера: "Очень благодарен Моуриньо"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера признался, что благодарен Жозе Моуриньо, с которым он поддерживает отношения даже после увольнения португальца с поста главного тренера "красных дьяволов".

29-летний Эррера играет ключевую роль в "Юнайтед" при Оле Гуннаре Сульшере, делая все необходимое, чтобы получить новый контракт.



В отличие от некоторых своих партнеров по команде, Андер был доволен и сотрудничеством с Моуриньо. По словам игрока сборной Испании, у них были очень хорошие отношения, которые не закончились с увольнением Жозе.



"Я лишь могу сказать ему спасибо, потому что он сделал меня лучше как игрока. Он старался делать все, чтобы клуб побеждал. Да и в целом, его первый сезон был очень успешным".



"Во втором сезоне мы проиграли финал Кубка Англии и финишировали вторыми. Выиграй мы тот финал, и второй сезон тоже можно было бы назвать успешным".



"Я очень благодарен Моуриньо за то, что он сделал для меня и для клуба. Я стал Игроком Года при нем. Он делал хорошие вещи ради меня".



"У меня очень хорошие отношения с ним, и я, конечно, разговаривал с ним после его ухода. Он прислал мне очень приятное сообщение — кое-что личное, что должно остаться между мной и ним. Я так сильно его уважаю", — сообщил Эррера FourFourTwo.