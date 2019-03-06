Сульшер считает, что у него нет контракта с "Мольде"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что он больше не связан никакими обязательствами с "Мольде".

Когда Сульшер заступал на место уволенного Жозе Моуриньо в декабре, этот переход преподносился как аренда, что является весьма экзотической вещью для тренеров.



Пресса даже называла сумму, которую "Юнайтед" заплатил "Мольде" за временное пользование Оле Гуннаром. Ожидалось, что в ноябре Сульшер вернется к работе в норвежском клубе.



Однако Сульшер настолько хорошо себя проявил на "Олд Траффорд", что теперь считается фаворитом на роль постоянного рулевого "красных дьяволов". И хотя в биографии Оле Гуннара в твиттере до сих пор значится "главный тренер "Мольде", сам норвежец уже не уверен насчет этого.



"Я не совсем понимаю, как это работает. Думаю, мой контракт там истек, и сейчас у меня есть только контракт с "Манчестер Юнайтед". Возможно, у них есть какой-то другой контракт насчет моего возвращения".



"Вы говорите, там написано, что я главный тренер "Мольде"? Это не то, кем я являюсь в данный момент, но я действительно планировал вернуться туда", — цитирует Сульшера Sky Sports.



Тем временем, как уточняет Sky Sports, единовременно каждый тренер может быть связан контрактом только с одним клубом, даже если речь идет о временном статусе, как в случае с Сульшером. Это означает, что перед "Юнайтед" нет совершенно никаких помех к подписанию постоянного трудового договора с Оле Гуннаром.