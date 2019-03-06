Почеттино хочет вывести "Тоттенхэм" на следующий уровень

После выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал свою команду не останавливаться и постараться достичь следующего уровня.

Гол Харри Кейна в самом начале второго тайма обеспечил "шпорам" минимальную победу в Дортмунде над "Боруссией". А по сумме двух матчей подопечные Почеттино более чем убедительно одолели лидера Бундеслиги — 4:0.



Таким образом, "Тоттенхэм" оказывается в восьмерке сильнейших клубов Европы впервые с 2011 года. Маурисио назвал это "огромным достижением", но хочет большего.



"Чтобы достичь следующего уровня или финального уровня, нужно не только демонстрировать профессиональную игру, как мы сегодня, нужно делать больше этого и забираться еще выше".



"Конечно, выход в четвертьфинал — это так важно для нас, но

в конечном итоге ты должны показывать больше, чтобы достичь следующего уровня и остаться на нем".



"Чтобы иметь возможность быть на одном уровне с клубам, чьи имена вы все хорошо знаете, всегда нужно с чего-то начать. Я не знаю, в середине мы пути или на 70 процентах".



"Я не знаю, какова дистанция до нашей цели, но мы работаем, чтобы однажды ее достичь. Новый стадион будет важным шагом для клуба и поможет нам находится на более высоких позициях в будущем", — цитирует Почеттино Sky Sports.