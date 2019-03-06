"Тоттенхэм" снова обыграл "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" впервые за восемь последних лет вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, обыграв дортмундскую "Боруссии" и в ответном матче 1/8 финала — 0:1.

Относительно 1:1 в дерби против "Арсенала" в стартовый состав "шпор" вернулись Серж Орье, Бен Дэвис и Харри Уинкс, заменив Кирана Триппьера, Данни Роуза и Виктора Ваньяму.



"Боруссия" начала матч с определенного навала, но создала только один реальный шанс. На 11-й минуте Марко Ройс, воспользовавшись осечкой Давинсона Санчеса, уже замахнулся, чтобы расстрелять ворота со считанных метров, но в последний момент был лишен мяча Яном Вертонгеном, совершившим классный подкат.



Голкипер гостей Уго Льорис вступил в игру только на 21-й минуте, когда ему пришлось отразить удар Ройса с рикошетом. К тому времени натиск дортмундцев уже значительно ослаб.



На исходе получаса игрового времени "Тоттенхэм" и вовсе показал зубы. После разрезающей передачи Кристиана Эриксена Сон Хен Мин вышел один на один, но пробил мимо.



После упущенного Соном момента "Боруссия" активизировалась и заставила Льориса совершить три-четыре хороших спасения.



Эти несколько минут получились по-настоящему сложными для "шпор", но они выстояли и не позволили "Боруссии" сделать то, чего она отчаянно хотела — забить хотя бы один гол до перерыва.



С началом второго тайма хозяева вновь устремились вперед, но на 48-й минуте грубейшим образом ошиблись в обороне, позволив Орье сделать передачу по центру на выход Харри Кейна. Капитан сборной Англии, никак не проявивший себя до перерыва, пробил с линии штрафной мимо беззащитного голкипера — 0:1.



Теперь "Боруссии" требовалось забивать уже не три, а целых пять мячей, поэтому у хозяев просто опустились руки. Матч больше походил на товарищеский, и "шпоры" уверенно довели дело до минимальной победы.



"Тоттенхэм" превзошел "Боруссию" по сумме двух матчей со счетом 4:0, на классе расправившись со сбавившим обороты лидером Бундеслиги. "Шпоры" абсолютно заслужили эту победу, несмотря на сложную ситуацию в Премьер-Лиге.



"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 0:4



Гол: Кейн 48.



"Боруссия Дортмунд": Бюрки, Вольф (Бруун Ларсен 62), Геррейру (Пулишич 62), Аканджи, Диалло, Витсель, Вайгль, Ройс (Дилэйни 74), Санчо, Гетце, Алькасер.



"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэвис, Уинкс (Дайер 55), Сиссоко, Эриксен (Роуз 83), Сон (Ламела 71), Кейн.