"Тоттенхэм" снова обыграл "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
"Тоттенхэм" впервые за восемь последних лет вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, обыграв дортмундскую "Боруссии" и в ответном матче 1/8 финала — 0:1.
Относительно 1:1 в дерби против "Арсенала" в стартовый состав "шпор" вернулись Серж Орье, Бен Дэвис и Харри Уинкс, заменив Кирана Триппьера, Данни Роуза и Виктора Ваньяму.
"Боруссия" начала матч с определенного навала, но создала только один реальный шанс. На 11-й минуте Марко Ройс, воспользовавшись осечкой Давинсона Санчеса, уже замахнулся, чтобы расстрелять ворота со считанных метров, но в последний момент был лишен мяча Яном Вертонгеном, совершившим классный подкат.
Голкипер гостей Уго Льорис вступил в игру только на 21-й минуте, когда ему пришлось отразить удар Ройса с рикошетом. К тому времени натиск дортмундцев уже значительно ослаб.
На исходе получаса игрового времени "Тоттенхэм" и вовсе показал зубы. После разрезающей передачи Кристиана Эриксена Сон Хен Мин вышел один на один, но пробил мимо.
После упущенного Соном момента "Боруссия" активизировалась и заставила Льориса совершить три-четыре хороших спасения.
Эти несколько минут получились по-настоящему сложными для "шпор", но они выстояли и не позволили "Боруссии" сделать то, чего она отчаянно хотела — забить хотя бы один гол до перерыва.
С началом второго тайма хозяева вновь устремились вперед, но на 48-й минуте грубейшим образом ошиблись в обороне, позволив Орье сделать передачу по центру на выход Харри Кейна. Капитан сборной Англии, никак не проявивший себя до перерыва, пробил с линии штрафной мимо беззащитного голкипера — 0:1.
Теперь "Боруссии" требовалось забивать уже не три, а целых пять мячей, поэтому у хозяев просто опустились руки. Матч больше походил на товарищеский, и "шпоры" уверенно довели дело до минимальной победы.
"Тоттенхэм" превзошел "Боруссию" по сумме двух матчей со счетом 4:0, на классе расправившись со сбавившим обороты лидером Бундеслиги. "Шпоры" абсолютно заслужили эту победу, несмотря на сложную ситуацию в Премьер-Лиге.
"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 0:4
Гол: Кейн 48.
"Боруссия Дортмунд": Бюрки, Вольф (Бруун Ларсен 62), Геррейру (Пулишич 62), Аканджи, Диалло, Витсель, Вайгль, Ройс (Дилэйни 74), Санчо, Гетце, Алькасер.
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэвис, Уинкс (Дайер 55), Сиссоко, Эриксен (Роуз 83), Сон (Ламела 71), Кейн.
06.03.2019 00:55
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Последние комментарии:
Униженная колбаса проиграет гордым баварцам в еще более позорном стиле, чем проиграл Реал Аяксу. Скриньте.
(ответить)
Манки кстати на фапле дауны, по переразвитию опережают обрыганов на эру вперед
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Команда отбой была!!!
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Ору с додиков выше
Добрых вам снов далбаёбы)))
(ответить)
Очень радует что у куртуа все плохо, прям на душе тепло, поздновато ты решил халявные лч прихватить, азарчик задумается))
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Заметил что Юлька снова на меня гореть начала, стоило сказать пару не лестных слов про шити и понеслось, ахахахаа просто оружие)))
(ответить)
А для Черданцева и Неценко оказывается всё в матче в Мадриде было очевидно и ясно изначально, о чём они сейчас отлично раскладывают в студии. Ну топари же!
(ответить)
Эль писталеро
Выходи трус
Дерби победил
(ответить)
порвали сраный мля среал на белые тряпки!!Аякс-уважуха!красавцы!
(ответить)
Персеполис
1:1
Пахтакор
ТОПАРИ!!!!
(ответить)
06.03.2019 00:44 # удалить
mc-od
Вижу, сегодня у евреев праздник..)) И лондонские и амстердамские проходят...
Источник: http://fapl.ru/posts/69215/?c=1#c6834874
Куры - молодцы. Евреи - так ваще красавцы, KPACUBO унизили карателей портовых..))
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Ну, Дыркуа - не Де Хеа, тащить не умеет. Я всё гадаю, когда до всех дойдёт что он - просто никакущий середняк.
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Как говорят в Ливерпуле в следующем сезоне возьмем! По факту Азара и Мбаппе в Реал и он снова на троне!
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Тотальный футбол ахуенен
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Ахахахаа и как лузерка только могла проиграть такому Реалу)) вот же сосольды лоховские ахахахаа ору)
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ШПОР С ПОБЕДОЙ КАНЕШ, КЕЙН КАК ВСЕГДА НА КЛАССЕ
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Если бы да ка бы выросли бы грибы
Глорам Ливерпуля на заметку
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говорил же, Аякс самый великий клуб мира.
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Тадич конечно красава, просто Топарь, надо возвращать в АПЛ его.
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Тадич последний сезон за Аякс играет.
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