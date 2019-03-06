"Тоттенхэм" снова обыграл "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Харри Кейн "Тоттенхэм" впервые за восемь последних лет вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов, обыграв дортмундскую "Боруссии" и в ответном матче 1/8 финала — 0:1.

Относительно 1:1 в дерби против "Арсенала" в стартовый состав "шпор" вернулись Серж Орье, Бен Дэвис и Харри Уинкс, заменив Кирана Триппьера, Данни Роуза и Виктора Ваньяму.

"Боруссия" начала матч с определенного навала, но создала только один реальный шанс. На 11-й минуте Марко Ройс, воспользовавшись осечкой Давинсона Санчеса, уже замахнулся, чтобы расстрелять ворота со считанных метров, но в последний момент был лишен мяча Яном Вертонгеном, совершившим классный подкат.

Голкипер гостей Уго Льорис вступил в игру только на 21-й минуте, когда ему пришлось отразить удар Ройса с рикошетом. К тому времени натиск дортмундцев уже значительно ослаб.

На исходе получаса игрового времени "Тоттенхэм" и вовсе показал зубы. После разрезающей передачи Кристиана Эриксена Сон Хен Мин вышел один на один, но пробил мимо.

После упущенного Соном момента "Боруссия" активизировалась и заставила Льориса совершить три-четыре хороших спасения.

Эти несколько минут получились по-настоящему сложными для "шпор", но они выстояли и не позволили "Боруссии" сделать то, чего она отчаянно хотела — забить хотя бы один гол до перерыва.

С началом второго тайма хозяева вновь устремились вперед, но на 48-й минуте грубейшим образом ошиблись в обороне, позволив Орье сделать передачу по центру на выход Харри Кейна. Капитан сборной Англии, никак не проявивший себя до перерыва, пробил с линии штрафной мимо беззащитного голкипера — 0:1.

Теперь "Боруссии" требовалось забивать уже не три, а целых пять мячей, поэтому у хозяев просто опустились руки. Матч больше походил на товарищеский, и "шпоры" уверенно довели дело до минимальной победы.

"Тоттенхэм" превзошел "Боруссию" по сумме двух матчей со счетом 4:0, на классе расправившись со сбавившим обороты лидером Бундеслиги. "Шпоры" абсолютно заслужили эту победу, несмотря на сложную ситуацию в Премьер-Лиге.

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:1 (0:0) по сумме двух матчей — 0:4

Гол: Кейн 48.

"Боруссия Дортмунд": Бюрки, Вольф (Бруун Ларсен 62), Геррейру (Пулишич 62), Аканджи, Диалло, Витсель, Вайгль, Ройс (Дилэйни 74), Санчо, Гетце, Алькасер.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэвис, Уинкс (Дайер 55), Сиссоко, Эриксен (Роуз 83), Сон (Ламела 71), Кейн.


Метки Боруссия, Лига Чемпионов, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2019 00:55

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Последние комментарии:




  1. leon-britton 06.03.2019 01:48 # leon-britton
    Униженная колбаса проиграет гордым баварцам в еще более позорном стиле, чем проиграл Реал Аяксу. Скриньте.

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  2. lexa-arsenal 06.03.2019 01:44 # lexa-arsenal
    Манки кстати на фапле дауны, по переразвитию опережают обрыганов на эру вперед

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  3. chebrec 06.03.2019 01:37 # chebrec
    Команда отбой была!!!

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  4. mancityman 06.03.2019 01:25 # mancityman
    Ору с додиков выше
    Добрых вам снов далбаёбы)))

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  5. bezviz 06.03.2019 01:19 # bezviz
    Очень радует что у куртуа все плохо, прям на душе тепло, поздновато ты решил халявные лч прихватить, азарчик задумается))

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  6. bezviz 06.03.2019 01:15 # bezviz
    Заметил что Юлька снова на меня гореть начала, стоило сказать пару не лестных слов про шити и понеслось, ахахахаа просто оружие)))

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  7. sausage 06.03.2019 01:14 # sausage
    А для Черданцева и Неценко оказывается всё в матче в Мадриде было очевидно и ясно изначально, о чём они сейчас отлично раскладывают в студии. Ну топари же!

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  8. chebrec 06.03.2019 01:13 # chebrec
    Эль писталеро
    Выходи трус
    Дерби победил

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  9. normalyok 06.03.2019 01:12 # normalyok
    порвали сраный мля среал на белые тряпки!!Аякс-уважуха!красавцы!

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  10. lexa-arsenal 06.03.2019 01:11 # lexa-arsenal
    Персеполис
    1:1
    Пахтакор

    ТОПАРИ!!!!

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  11. mc-od 06.03.2019 01:11 # mc-od
    06.03.2019 00:44 # удалить
    mc-od

    Вижу, сегодня у евреев праздник..)) И лондонские и амстердамские проходят...

    Источник: http://fapl.ru/posts/69215/?c=1#c6834874

    Куры - молодцы. Евреи - так ваще красавцы, KPACUBO унизили карателей портовых..))

    (ответить)

  12. lampard78 06.03.2019 01:10 # lampard78
    Ну, Дыркуа - не Де Хеа, тащить не умеет. Я всё гадаю, когда до всех дойдёт что он - просто никакущий середняк.

    (ответить)

  13. fnatic24 06.03.2019 01:09 # fnatic24
    Как говорят в Ливерпуле в следующем сезоне возьмем! По факту Азара и Мбаппе в Реал и он снова на троне!

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  14. lexa-arsenal 06.03.2019 01:08 # lexa-arsenal
    Тотальный футбол ахуенен

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  15. bezviz 06.03.2019 01:08 # bezviz
    Ахахахаа и как лузерка только могла проиграть такому Реалу)) вот же сосольды лоховские ахахахаа ору)Пользователь получил предупреждение

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  16. only--liverpool 06.03.2019 01:06 # only--liverpool
    ШПОР С ПОБЕДОЙ КАНЕШ, КЕЙН КАК ВСЕГДА НА КЛАССЕ

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  17. chebrec 06.03.2019 01:05 # chebrec
    Если бы да ка бы выросли бы грибы
    Глорам Ливерпуля на заметку

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  18. contrario 06.03.2019 01:05 # contrario
    говорил же, Аякс самый великий клуб мира.

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  19. mancityman 06.03.2019 01:03 # mancityman
    Тадич конечно красава, просто Топарь, надо возвращать в АПЛ его.

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  20. golokante 06.03.2019 01:03 # golokante
    Тадич последний сезон за Аякс играет.

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