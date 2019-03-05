Премьер-Лига поставила ультиматум перед "Тоттенхэмом" по новому стадиону

Премьер-Лига поставила ультиматум перед "Тоттенхэмом", потребовав от клуба подготовить новый стадион к ближайшему домашнему матчу. В противном случае "шпорам" придется доиграть сезон на "Уэмбли".

В этом сезоне команде Маурисио Почеттино остается сыграть только пять домашних матчей в рамках чемпионата. Боссы Премьер-Лиги всячески поддерживали клуб в процессе реализации такого сложного и затратного проекта, как строительство нового стадиона, но теперь их терпение на исходе.



Теперь Премьер-Лига хочет, чтобы "Тоттенхэм" ввел новую 62-тысячную арену в эксплуатацию к следующему домашнему матчу — против "Брайтона" или "Хаддерсфилда" в апреле. При этом ни точный соперник, ни точная дата пока не определены из-за переносов, связанных с Кубком Англии.



Если "шпоры" просрочат и этот дедлайн, тогда дебютировать на своем новом стадионе в рамках Премьер-Лиги они смогут только в следующем сезоне — или уже в этом, но лишь в Лиге Чемпионов.



Прямо сейчас президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не готов ответить на этот ультиматум, хотя на новом стадионе уже запланированы два тестовых мероприятия.