Инс не жалеет о своих словах насчет Сульшера

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс заявил, что не отказывается от своих слов и по-прежнему не видит ничего выдающегося в работе Оле Гуннара Сульшера.

Месяц назад Инс сделал громкое заявление о том, что любой, включая самого Пола, смог бы преобразить "красных дьяволов", как их преобразил Сульшер после своего прихода на место уволенного в декабре Жозе Моуриньо.



С течением времени ни уровень игры, ни результаты "Юнайтед" не идут на спад, однако Инс не изменил своего мнения насчет норвежца.



"Я говорил, что большинство тренеров смогли бы начать так, как начал он — просто настолько сильно сгустились тучи над "Олд Траффорд". Вернуть улыбки на лица — это все, что ему требовалось в первые две-три недели".



"Я совершенно не жалею о сказанном. Игроки были так подавлены. Сделав это на раннем этапе, дальше он смог поднять их на более высокий уровень, где они находятся сейчас".



"Мне кажется, им будет тяжело не дать ему постоянный контракт, если они финишируют четвертыми", — цитирует Инса Daily Mirror.