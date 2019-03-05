Алексис Санчес еще сыграет в этом сезоне

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что Алексис Санчес может отделаться только одним месяцем отсутствия с травмой.

Напомним, самый высокооплачиваемый футболист Премьер-Лиги повредил свое правое колено в матче против "Саутгемптона" в субботу, а представитель медицинского штаба сборной Чили сообщил прессе, что восстановление Алексиса займет до двух месяцев.



Если бы данный прогноз был точным, то Санчес рисковал бы уже не сыграть в остатке сезона, однако в клубе отводят меньше времени на восстановление 30-летнего чилийца, забившего только два гола в 23 матчах этой кампании.



"Это неприятная травма, так что ему потребуется от четырех до шести недель. Надеюсь, он восстановится быстрее", — цитирует Сульшера Sky Sports.



Добавим, среди матчей, которые Санчес в любом случае пропустит, значится ответная встреча с ПСЖ в Лиге Чемпионов, выезд к бывшему клубу Алексиса "Арсеналу" в Премьер-Лиге и четвертьфинал Кубка Англии против "Вулверхэмптона".