"Сити" придется обновить рекорд по стоимости защитника ради Чилуэлла

"Манчестер Сити" придется установить новый мировой рекорд по стоимости защитника, чтобы переманить Бена Чилуэлла из "Лестера".

Летом 2017 "горожане" изрядно потратились на приглашение Бенжамена Менди из "Монако", однако ставка на француза как на основного левого защитника не сыграла.



Из-за перманентных проблем Менди со здоровьем Гвардиола вынужден второй сезон подряд затыкать проблемную позицию Александром Зинченко, Эмериком Лапортом и Фабианом Дельфом.



Ожидается, что "Сити" постарается найти выход из сложившейся ситуации с помощью приглашения новичка, и Чилуэлл видится наиболее желанной целью для Гвардиолы на эту роль.



Однако у 22-летнего англичанина есть рассчитанный до 2024 года контракт, поэтому "горожанам" придется изрядно потратиться, чтобы заставить "Лестер" отпустить Бена.



Как утверждает The Telegraph, только сумма более 75 миллионов фунтов, за которые в январе 2018 "Ливерпуль" приобрел Виргила Ван Дейка у "Саутгемптона", убедит "лис" отпустить свою звезду.



Столь же сильную позицию "Лестер" собирается занять и в отношении центрального защитника Харри Магуайра, виды на которого имеет "Манчестер Юнайтед". За этого своего игрока "лисы" установят ценник в 80 млн. фунтов.