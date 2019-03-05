Хадсон-Одои признался, что подражает Азару, Виллиану и Педро

Фланговый нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои рассказал, что конкуренты по позиции Эден Азар, Виллиан и Педро одновременно являются для него и примерами для подражания.

В свои 18 лет Хадсон-Одои стоит перед важным выбором, который может предопределить его дальнейшую карьеру. Каллуму нужно выбрать между новым контрактом с воспитавшим его клубом и переходом в "Баварию", которая пыталась его купить еще в январе.



Тем не менее, ближайшие несколько месяцев Хадсон-Одои в любом случае проведет на "Стэмфорд Бридж", и это время юный англичанин собирается использовать с пользой для себя.



"Когда я пришел в первую команду, каждый принял меня с открытыми руками и сердцем. Я убедился, что здесь все равны, и здесь нет места эго. Они приняли меня в свою систему, позволив мне почувствовать себя желанным и просто быть собой, а не бояться или нервничать".



"Я стараюсь учиться у каждого, но особенно я слежу за Азаром, Вилланом и Педро на тренировках, потому что они играют там же, где и я".



"Я просто продолжаю работать каждый день, пытаясь повторять то, что делают они. Надеюсь, однажды я смогу достичь их уровня", — сообщил Хадсон-Одои The Independent.