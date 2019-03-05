"Юнайтед" создает "атмосферную секцию" на "Олд Траффорд"

Фанаты Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" объявил о создании на "Олд Траффорд" так называемой "атмосферной секции", которая, как следует из названия, поможет улучшить атмосферу на стадионе.

Напомним, еще Жозе Моуриньо, предшественник Оле Гуннара Сульшера на тренерском мостике "красных дьяволов", жаловался на унылую атмосферу на трибунах во время домашних матчей.

Проведя определенные изыскания и консультации с собственными болельщиками, клуб согласился выделить 1,200 мест на нижнем ярусе "Стретфорд Энд", трибуны за воротами, для представителей фанатского движения Red Army.

Это нововведение вступит в силу уже со следующего сезона, а в 2021 году "атмосферная секция", которая будет распевать песни и заводить остальную толпу, удвоится.

Дополнительно "Юнайтед" объявил, что о заморозке стоимости сезонных абонементов — восьмой сезон кряду. В данный момент у клуба 53 тысячи держателей абонементов, а еще более 100 тыс. стоят в листе ожидания.


Метки болельщики, Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1051

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  1. jack-willsher 05.03.2019 19:06 # jack-willsher
    ору. купленная история. купленные трофеи. теперь "искуственные" фан секторы))) ну какой же мешок

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  2. pistolero-lfc 05.03.2019 18:46 # pistolero-lfc
    восьмой сезон кряду

    круто! молодцы скамчики

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  3. lfcynwa 05.03.2019 18:30 # lfcynwa
    1200 мест будут выделены для представителей движения натуралов. Остальные места и их обладатели останутся без изменений

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  4. kukuruzzo 05.03.2019 18:26 # kukuruzzo
    Сектор Газа в унитазе?

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  5. suddenly 05.03.2019 18:12 # suddenly
    >>В данный момент у клуба 53 тысячи держателей абонементов, а еще более 100 тыс. стоят в листе ожидания.

    Это типа потенциально МЮ может собирать 150 тысяч на стадионе стабильно тупо за счёт держателей абонементов? Объясните мне пожалуйста.

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  6. lancerlancer1 05.03.2019 18:02 # lancerlancer1
    там будет телек с нормальным футболом

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