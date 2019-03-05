"Юнайтед" создает "атмосферную секцию" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" объявил о создании на "Олд Траффорд" так называемой "атмосферной секции", которая, как следует из названия, поможет улучшить атмосферу на стадионе.

Напомним, еще Жозе Моуриньо, предшественник Оле Гуннара Сульшера на тренерском мостике "красных дьяволов", жаловался на унылую атмосферу на трибунах во время домашних матчей.



Проведя определенные изыскания и консультации с собственными болельщиками, клуб согласился выделить 1,200 мест на нижнем ярусе "Стретфорд Энд", трибуны за воротами, для представителей фанатского движения Red Army.



Это нововведение вступит в силу уже со следующего сезона, а в 2021 году "атмосферная секция", которая будет распевать песни и заводить остальную толпу, удвоится.



Дополнительно "Юнайтед" объявил, что о заморозке стоимости сезонных абонементов — восьмой сезон кряду. В данный момент у клуба 53 тысячи держателей абонементов, а еще более 100 тыс. стоят в листе ожидания.