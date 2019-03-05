"Кардифф" потерял Бамба с травмой крестообразных связок колена

Ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Кардифф" понес тяжелейшую потерю, лишившись своего ведущего защитника Сола Бамба с травмой крестообразных связок колена.

Данное повреждение Бамба получил во время субботнего матча против "Вулверхэмптона". Впереди у 34-летнего ивуарийца многие месяцы реабилитации.



"К сожалению, наши худшие опасения насчет полученной Солом травмы подтвердились. Обследование подтвердило, что Сол надорвал крестообразные связки колена. Он будет прооперирован в среду и остаток сезона уже пропустит".



"Это большой удар по команде, но я знаю, что все наши болельщики присоединятся ко мне и пожелают ему скорейшего восстановления", — сообщил главный тренер "ласточек" Нил Уорнок.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Бамба провел 28 матчей и забил четыре гола. Без ключевого защитника "Кардиффу" будет затруднительно выкарабкаться из зоны вылета, хотя до спасительного места всего два очка.