"Кардифф" потерял Бамба с травмой крестообразных связок колена

Сол Бамба Ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Кардифф" понес тяжелейшую потерю, лишившись своего ведущего защитника Сола Бамба с травмой крестообразных связок колена.

Данное повреждение Бамба получил во время субботнего матча против "Вулверхэмптона". Впереди у 34-летнего ивуарийца многие месяцы реабилитации.

"К сожалению, наши худшие опасения насчет полученной Солом травмы подтвердились. Обследование подтвердило, что Сол надорвал крестообразные связки колена. Он будет прооперирован в среду и остаток сезона уже пропустит".

"Это большой удар по команде, но я знаю, что все наши болельщики присоединятся ко мне и пожелают ему скорейшего восстановления", — сообщил главный тренер "ласточек" Нил Уорнок.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Бамба провел 28 матчей и забил четыре гола. Без ключевого защитника "Кардиффу" будет затруднительно выкарабкаться из зоны вылета, хотя до спасительного места всего два очка.


Метки Бамба, Кардифф, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2019 17:05

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  1. manutd-20champ 05.03.2019 17:01 # manutd-20champ
    Впереди у 34-летнего ивуарийца многие месяцы реабилитации. считай конец карьеры.

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