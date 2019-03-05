Окслейд-Чемберлен сыграет за резерв "Ливерпуля" в пятницу

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен должен сыграть свой первый матч в этом сезоне в ближайшую пятницу.

Вот уже несколько недель кряду Окслейд-Чемберлен тренируется в общей группе, восстановившись после тяжелой травмы связок колена, полученной 11 месяцев назад.



Прежде чем Алекс снова будет выступать за первую команду "красных", ему необходимо набрать оптимальную форму. На "Энфилде" надеются, что в ближайшую пятницу 25-летний англичанин сыграет в матче резервов "Ливерпуля" и "Дерби".



"Да, такая возможность есть. Как вы знаете, он уже занимается с первой командой. Это говорит о многом".



"Думаю, это зависит от того, как он будет себя чувствовать и тренироваться на протяжении этой недели. Как прежде говорил босс, спешка недопустима".



"Мы не планирует ставить его на ноги к какому-либо конкретному матчу. Мы должны обращаться с ним правильным образом. Если все сложится, то будет великолепно увидеть Алекса на поле в пятницу", — цитирует наставника команды U-23 "Ливерпуля" Нила Критчли Liverpool Echo.