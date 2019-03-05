ФИФА разрешила Райсу выступать за сборную Англии
FA официально подтвердила, что полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс получил разрешение ФИФА на выступление за сборную Англии.
Сыграв три товарищеских матча за ирландцев ранее в своей карьере, в прошлом месяце 20-летний Райс объявил, что решил связать свою международную карьеру с английской сборной.
Затем Деклан обратился с соответствующим прошением в ФИФА, чтобы завершить все бюрократические процедуры в срок до ближайшей международной паузы.
Сегодня стало известно, что прошение Райса было удовлетворено. Отныне Деклан является кандидатом на вызов в команду Гарета Саутгейта.
Юный полузащитник настолько уверенно проводит этот сезон, что не остается никаких сомнений, что он будет вызван на матчи против сборных Чехии и Черногории позже в марте.
05.03.2019 16:00
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Жопа ему тут, местные Ирладнцв ему этого не простят!
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крыса, играть за сборную страны которая твою угнетала.
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Ни те, ни те ничего не выиграют, а в Ирландии бы играл чаще.
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