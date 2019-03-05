Хендерсон призвал "Ливерпуль" показать силу духа

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон призвал своих партнеров по команде показать силу духа.

Сыграв без голов с "Эвертоном" в минувшее воскресенье, "красные" оказались в роли догоняющих в чемпионской гонке Премьер-Лиги, хотя "Манчестер Сити" ушел недалеко — всего на одно очко.



По мнению Хендерсона, сейчас тот самый момент, когда "Ливерпуль" должен показать, что силен духом и может выдерживать давление, связанное с борьбой за титул.



"Хватит разговоров — мы должны ответить на футбольном поле. Впереди еще много матчей, так что это зависит от нас. Нам предстоит проделать большой путь, и мы продолжим сражаться".



"Психология очень важна в футболе. Естественно, талант тоже имеет значение, и с этим у нас порядок, но в следующих девяти матчах — а также в Лиге Чемпионов — мы должны показать свою силу духа".



"Мы можем достичь того, чего хотим достичь. Покажем мы это на поле или нет, зависит только от нас самих".



"Чего нам не хватило против "Эвертона"? Забить. Мы создали достаточно моментов для победы, и если бы мы забили один-два гола, все было бы идеально".



"Каждый скажет: "Это была хорошая игра для выездного дерби". Но когда ты не забиваешь, люди начинают воспринимать твою игру иначе", — цитирует Хендерсона Daily Mirror.