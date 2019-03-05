Рюдигер советует Жоржиньо набрать мышечную массу
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рекомендовал своему партнеру по команде Жоржиньо набрать мышечную массу.
В минувший уикенд Жоржиньо отметился своим первым результативным действием с игры с момента перехода из "Наполи" прошлым летом. Итальянец бразильского происхождения стал автором победного гола против "Фулхэма".
Этим голом Жоржиньо слегка усмирил своих критиков, которые были недовольны игрой любимчика Маурицио Сарри в обороне и атаке в последние недели, требуя вернуть в опорную зону Нголо Канте.
По мнению Рюдигера, публика должна быть терпеливее к Жоржиньо, а самому полузащитнику стоить поработать над физической мощью.
"Люди должны дать Жоржиньо немного времени. Он приехал из другой лиги и, наверное, не привык к столь жесткому футболу. Возможно, ему стоит чуть больше заниматься в тренажерном зале!" — сообщил Рюдигер Daily Mirror.
05.03.2019 14:00
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Последние комментарии:
да, и еще пауэрлифтингом заняться
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Пусть пузатый Игуаин проконсультирует этого прыгающего пенальтиста.
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Рюди - кэп, как в прямом так и переносном смысле!
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@bezvizg, ждём твою схемку
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Рюдигер любитель советы давать!
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Дрищ епаный
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Все верно
Не дело опз от ветра отлетать
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