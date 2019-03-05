Рюдигер советует Жоржиньо набрать мышечную массу

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рекомендовал своему партнеру по команде Жоржиньо набрать мышечную массу.

В минувший уикенд Жоржиньо отметился своим первым результативным действием с игры с момента перехода из "Наполи" прошлым летом. Итальянец бразильского происхождения стал автором победного гола против "Фулхэма".



Этим голом Жоржиньо слегка усмирил своих критиков, которые были недовольны игрой любимчика Маурицио Сарри в обороне и атаке в последние недели, требуя вернуть в опорную зону Нголо Канте.



По мнению Рюдигера, публика должна быть терпеливее к Жоржиньо, а самому полузащитнику стоить поработать над физической мощью.



"Люди должны дать Жоржиньо немного времени. Он приехал из другой лиги и, наверное, не привык к столь жесткому футболу. Возможно, ему стоит чуть больше заниматься в тренажерном зале!" — сообщил Рюдигер Daily Mirror.