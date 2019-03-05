Рюдигер советует Жоржиньо набрать мышечную массу

Жоржиньо Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рекомендовал своему партнеру по команде Жоржиньо набрать мышечную массу.

В минувший уикенд Жоржиньо отметился своим первым результативным действием с игры с момента перехода из "Наполи" прошлым летом. Итальянец бразильского происхождения стал автором победного гола против "Фулхэма".

Этим голом Жоржиньо слегка усмирил своих критиков, которые были недовольны игрой любимчика Маурицио Сарри в обороне и атаке в последние недели, требуя вернуть в опорную зону Нголо Канте.

По мнению Рюдигера, публика должна быть терпеливее к Жоржиньо, а самому полузащитнику стоить поработать над физической мощью.

"Люди должны дать Жоржиньо немного времени. Он приехал из другой лиги и, наверное, не привык к столь жесткому футболу. Возможно, ему стоит чуть больше заниматься в тренажерном зале!" — сообщил Рюдигер Daily Mirror.


Метки Жоржиньо, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1133

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  1. rommkaq1- 05.03.2019 15:14 # rommkaq1-
    да, и еще пауэрлифтингом заняться

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  2. fc-oil 05.03.2019 14:44 # fc-oil
    Пусть пузатый Игуаин проконсультирует этого прыгающего пенальтиста.

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  3. h22o 05.03.2019 14:39 # h22o
    Рюди - кэп, как в прямом так и переносном смысле!

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  4. narcot 05.03.2019 14:27 # narcot
    @bezvizg, ждём твою схемку

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  5. stargazer 05.03.2019 14:13 # stargazer
    Рюдигер любитель советы давать!

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  6. tra-hall 05.03.2019 14:08 # tra-hall
    Дрищ епаный

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  7. chebrec 05.03.2019 14:00 # chebrec
    Все верно
    Не дело опз от ветра отлетать

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