Анонс матча "Боруссия" — "Тоттенхэм"

Во вторник вечером "Тоттенхэм" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", имея преимущество в три гола после домашней встречи.

Перед выездом в Дортмунд главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино был полон возмущения. Его команда уступила "Бернли" и "Челси", а с "Арсеналом" сыграла только вничью, попрощавшись с мечтами о титуле Премьер-Лиги.



Теперь "Тоттенхэм" оказался вовлечен в борьбу за попадание в топ-4, и Почеттино выплеснул свое разочарование наружу, заявив, что "Боруссия" имела лишние сутки на подготовку к этому матчу.



Для "Боруссии" выбывание из Лиги Чемпионов может стать благом, ведь к данному моменту команда Люсьена Фавра растеряла все свое преимущество во главе Бундеслиги и только по дополнительным показателям опережает "Баварию".



- "Тоттенхэм" выиграл все три последних встречи с дортмундской "Боруссией" в Лиге Чемпионов (3:1 дома и 1:2 на выезде на групповом этапе в прошлом сезоне, и 3:0 в прошлом месяце).



— В февральском матче на "Уэмбли" "Боруссия пропустила голов больше, чем за весь групповой этап (2).



- 3:0 против "Боруссии" — это повторение самой крупной победы "Тоттенхэма" за все время выступлений в Лиге Чемпионов.



- "Боруссия" проиграла 10 из 13 последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, хотя до этого — только один в 14.



- 11 из 12 своих голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" забивал после перерыва.



- "Тоттенхэм" забивал в каждом из своих 17 последних матчей в Лиге Чемпионов.



- За все время выступлений в Лиге Чемпионов (31 матч) "Тоттенхэм" лишь однажды уступил с разницей более чем в два гола — 4:0 в гостях у "Реала" в апреле 2011.



- Атакующее трио "Боруссии" из Марио Гетце, Джейдона Санчо и Кристиана Пулишича вместе взятое нанесло лишь один удар в створ в первом матче с "Тоттенхэмом".



На этот выезд "Тоттенхэм" смог взять выздоровевших полузащитников Харри Уинкса и Эрика Дайера, хотя их форма вызывает вопросы. Деле Алли уже возобновил тренировки, но играть пока не готов. Киран Триппьер остался дома с небольшой травмой.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия). Первый матч — 0:3

Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк". 23:00 Онлайн-трансляция