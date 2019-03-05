Рэднапп: "Два года назад "Тоттенхэм" был лучше"
Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что в этом сезоне "шпоры" стали только слабее, чем два года назад.
В последнее время Маурисио Почеттино выглядит разочарованным от того, что ему никак не удается сделать шаг на более высокий уровень и побороться за трофеи первой величины. Отсутствие приобретений два трансферных окна подряд и задержка с переездом на новый стадион только усугубляют настроение аргентинского тренера.
Однако Рэднаппу кажется, что развитие "Тоттенхэма" не просто остановилось, а движется обратно. По мнению Харри, пару лет назад "шпоры" были лучше.
"Я искренне думаю, что "Тоттенхэм" был лучше два года назад, когда Кайл Уолкер играл на правом фланге и был в огне, Данни Роуз находился на своем пике, а Дембеле первоклассно дирижировал игрой".
"Тогда они были абсолютно невероятны. С тех пор Роуз перенес несколько травм и уже не является прежним игроком, Уолкер, как вы знаете, ушел, Дембеле тоже ушел".
"Однако я уверен, что летом они перегруппируются с помощью одного-двух новичков, произведут небольшую настройку и в следующем году будут снова сильны", — сообщил Рэднапп talkSPORT.
05.03.2019 12:00
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Так и есть. Позиция правого защитника стала проблемой. Трипье хороший игрок. Но по уровню Бернли. Орье нестабилен. Может шедевр сотворить, а потом косякнуть так что просто вымораживает. Уокера заменить пока не удается. На левом фланге вроде бы те же что и 2 года назад, но Дэвис как то явно сдал, а Роуз курсирует между составом и лазаретом. Как тут форму набрать... В опорке тоже не все ладно. 2 года назад это был зверский дуэт Ваньяма -Дембеле которые просто выжигали центр. И были мощным щитом перед центральными защитниками. Не даром мы тогда пропускали меньше всех. Сейчас же все опять плохо. Ваньяма уже полтора сезона лишь ненадолго вылезает из лазарета только что бы снова туда загреметь. Дембеле же замучанный многочисленными хроническими повреждениями уехал на заработки в ненапряжный Китай. Полноценной замены им опять же не нашлось. При всем уважении к Уинксу,Сиссоко и Дайеру. Ни кто из них не способен вырывать мяч вместе с ногами как Ваньяма или протащить тот же мяч пол поля с 2мя противниками на плечах и при этом обыгрывать по дороге еще 2-3х как Дембеле. Конечно прогресс некоторых игроков атакующей линии позволяет нам несколько компенсировать упавший уровень на вышеописанных позициях, но в целом запас прочности у команды стал ниже. Почеттино делает все что может. К нему претензий нет никаких. Но без качественного усиления извне нам будет невозможно удержаться на нынешних позициях. И так уже немного выше головы прыгаем.
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это точно
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Так если усилений 0 как лучше то становиться
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