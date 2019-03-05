Рэднапп: "Два года назад "Тоттенхэм" был лучше"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп считает, что в этом сезоне "шпоры" стали только слабее, чем два года назад.

В последнее время Маурисио Почеттино выглядит разочарованным от того, что ему никак не удается сделать шаг на более высокий уровень и побороться за трофеи первой величины. Отсутствие приобретений два трансферных окна подряд и задержка с переездом на новый стадион только усугубляют настроение аргентинского тренера.



Однако Рэднаппу кажется, что развитие "Тоттенхэма" не просто остановилось, а движется обратно. По мнению Харри, пару лет назад "шпоры" были лучше.



"Я искренне думаю, что "Тоттенхэм" был лучше два года назад, когда Кайл Уолкер играл на правом фланге и был в огне, Данни Роуз находился на своем пике, а Дембеле первоклассно дирижировал игрой".



"Тогда они были абсолютно невероятны. С тех пор Роуз перенес несколько травм и уже не является прежним игроком, Уолкер, как вы знаете, ушел, Дембеле тоже ушел".



"Однако я уверен, что летом они перегруппируются с помощью одного-двух новичков, произведут небольшую настройку и в следующем году будут снова сильны", — сообщил Рэднапп talkSPORT.