"Манчестер Сити" собирается купить клуб из Индии
"Манчестер Сити" рассматривает возможность по приобретению футбольного клуба из Индии.
Напомним, лишь в прошлом месяце семейство клубов City Football Group пополнил китайский "Сычуань Цзюню". Также владельцы "горожан" имеют долю или являются 100-процентными собственниками в "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити", "Йокогама Ф Маринос", "Атлетико Торке" и "Жироне".
Однако на этом "Манчестер Сити" останавливаться не собирается. Исполнительный директор чемпионов Премьер-Лиги Ферран Сориано обратил свой взор на прочие развивающиеся рынки.
"С нашей стороны существует кое-какой интерес к определенным рынкам и странам, где есть неподдельная страсть к футболу и возможности для роста. Вроде Китая, а также Индии. Могут быть варианты и в Азии".
"Мы присматриваемся к Индии уже два года. Я бы сказал, что в это году мы совершим инвестицию в Индии", — цитирует Сориано BBC.
05.03.2019 09:00
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Последние комментарии:
Вот зачем эти индусы? Хоть один индус умеет играть в футбол? Неговоря уже про АПЛ!
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когда до снг дойдут интересно
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А им все мало все хотят скупить
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