"Манчестер Сити" собирается купить клуб из Индии

Боссы Манчестер Сити "Манчестер Сити" рассматривает возможность по приобретению футбольного клуба из Индии.

Напомним, лишь в прошлом месяце семейство клубов City Football Group пополнил китайский "Сычуань Цзюню". Также владельцы "горожан" имеют долю или являются 100-процентными собственниками в "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити", "Йокогама Ф Маринос", "Атлетико Торке" и "Жироне".

Однако на этом "Манчестер Сити" останавливаться не собирается. Исполнительный директор чемпионов Премьер-Лиги Ферран Сориано обратил свой взор на прочие развивающиеся рынки.

"С нашей стороны существует кое-какой интерес к определенным рынкам и странам, где есть неподдельная страсть к футболу и возможности для роста. Вроде Китая, а также Индии. Могут быть варианты и в Азии".

"Мы присматриваемся к Индии уже два года. Я бы сказал, что в это году мы совершим инвестицию в Индии", — цитирует Сориано BBC.


Метки Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 05.03.2019 09:42 # chelsiukpro
    Вот зачем эти индусы? Хоть один индус умеет играть в футбол? Неговоря уже про АПЛ!

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  2. tursatop 05.03.2019 09:40 # tursatop
    когда до снг дойдут интересно

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  3. chebrec 05.03.2019 09:03 # chebrec
    А им все мало все хотят скупить

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