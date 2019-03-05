"Манчестер Сити" собирается купить клуб из Индии

"Манчестер Сити" рассматривает возможность по приобретению футбольного клуба из Индии.

Напомним, лишь в прошлом месяце семейство клубов City Football Group пополнил китайский "Сычуань Цзюню". Также владельцы "горожан" имеют долю или являются 100-процентными собственниками в "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити", "Йокогама Ф Маринос", "Атлетико Торке" и "Жироне".



Однако на этом "Манчестер Сити" останавливаться не собирается. Исполнительный директор чемпионов Премьер-Лиги Ферран Сориано обратил свой взор на прочие развивающиеся рынки.



"С нашей стороны существует кое-какой интерес к определенным рынкам и странам, где есть неподдельная страсть к футболу и возможности для роста. Вроде Китая, а также Индии. Могут быть варианты и в Азии".



"Мы присматриваемся к Индии уже два года. Я бы сказал, что в это году мы совершим инвестицию в Индии", — цитирует Сориано BBC.