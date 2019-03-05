Бакайоко хочет остаться в "Милане"

Полузащитник Тьемуэ Бакайоко в очередной раз упрекнул "Челси" и дал понять, что хочет остаться в "Милане" после истечения своей аренды.

Напомним, "Челси" поспешил избавиться от Бакайоко уже спустя один год после его приобретения у "Монако" за 40 миллионов фунтов.



24-летний француз был вынужден уехать в аренду в "Милан", где постепенно превратился в важного игрока. Тьемуэ провел уже 31 матч за клуб с "Сан Сиро" и хотел бы здесь задержаться.



"Думаю, это было послано мне свыше. Дела "Челси" шли неважно, клуб хотел перемен, и я стал жертвой этого".



"Когда пришел Сарри, ему рассказали, как обстоят дела. Он купил своего полузащитника, Жоржиньо. Второй сезон позволил бы не адаптироваться в "Челси", но я чувствовал, что должен уйти".



"Это был важный выбор для моей карьеры, потому что "Милан" — уже мой четвертый клуб, а это много для 24-летнего игрока".



"Если мне и было суждено уйти, то только в "Милан", потому что я мечтал выступать за этот клуб с детства. Я действительно благодарен за шанс, который они дали мне", — цитирует Бакайоко Daily Mirror.