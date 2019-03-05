Бакайоко хочет остаться в "Милане"
Полузащитник Тьемуэ Бакайоко в очередной раз упрекнул "Челси" и дал понять, что хочет остаться в "Милане" после истечения своей аренды.
Напомним, "Челси" поспешил избавиться от Бакайоко уже спустя один год после его приобретения у "Монако" за 40 миллионов фунтов.
24-летний француз был вынужден уехать в аренду в "Милан", где постепенно превратился в важного игрока. Тьемуэ провел уже 31 матч за клуб с "Сан Сиро" и хотел бы здесь задержаться.
"Думаю, это было послано мне свыше. Дела "Челси" шли неважно, клуб хотел перемен, и я стал жертвой этого".
"Когда пришел Сарри, ему рассказали, как обстоят дела. Он купил своего полузащитника, Жоржиньо. Второй сезон позволил бы не адаптироваться в "Челси", но я чувствовал, что должен уйти".
"Это был важный выбор для моей карьеры, потому что "Милан" — уже мой четвертый клуб, а это много для 24-летнего игрока".
"Если мне и было суждено уйти, то только в "Милан", потому что я мечтал выступать за этот клуб с детства. Я действительно благодарен за шанс, который они дали мне", — цитирует Бакайоко Daily Mirror.
05.03.2019 08:00
Просмотров: 804
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
24? да он выглядит лет на 10 старше чебреца; а если по новости, - все хотят, чтобы ты остался в "Милане"
(ответить)
Классика жанра, с детства за Милан.
Думаю, Челси с удовольствием его отпустит в Милан за умеренную стоимость. Ошибкой было его покупать.
(ответить)
Ну да отпустить нужно
Раз так хочет за Милан играть
(ответить)
Интересно что даже в Милане он не показал ничего такого. И в Монако он был не лучшим из того состава. Продать и забыть.
(ответить)
6ля если такое дно не хочет играть в челси я хз
(ответить)
"я мечтал выступать за этот клуб с детства" - это уже не смешно даже, не то что всеръез не воспринимается.
(ответить)
"Если мне и было суждено уйти, то только в "Милан", потому что я мечтал выступать за этот клуб с детства.
Чего только не наговоришь, лишь бы не вернуться в Челси
(ответить)
Лондонский "Челси" объяснил затишье на трансферном рынке тем, что в случае объявления о переходе того или иного футболиста, компания Adidas сможет продавать футболки с их фамилиями, что может отрицательно сказаться на продажах клубной атрибутики в официальном магазине клуба.
1 июля 2017 года лондонский "Челси" официально прекращает свое сотрудничество с компанией Adidas, и представит новые футболки от своего спонсора Nike, с участием новых футболистов, которые были приобретены за этот период.
По информации британской прессы, на презентации новой формы будет сразу три новичка, а именно Ромелу Лукаку, Тьемуэ Бакайоко и Вилли Кабальеро.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий