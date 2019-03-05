Бакайоко хочет остаться в "Милане"

Тьемуэ Бакайоко Полузащитник Тьемуэ Бакайоко в очередной раз упрекнул "Челси" и дал понять, что хочет остаться в "Милане" после истечения своей аренды.

Напомним, "Челси" поспешил избавиться от Бакайоко уже спустя один год после его приобретения у "Монако" за 40 миллионов фунтов.

24-летний француз был вынужден уехать в аренду в "Милан", где постепенно превратился в важного игрока. Тьемуэ провел уже 31 матч за клуб с "Сан Сиро" и хотел бы здесь задержаться.

"Думаю, это было послано мне свыше. Дела "Челси" шли неважно, клуб хотел перемен, и я стал жертвой этого".

"Когда пришел Сарри, ему рассказали, как обстоят дела. Он купил своего полузащитника, Жоржиньо. Второй сезон позволил бы не адаптироваться в "Челси", но я чувствовал, что должен уйти".

"Это был важный выбор для моей карьеры, потому что "Милан" — уже мой четвертый клуб, а это много для 24-летнего игрока".

"Если мне и было суждено уйти, то только в "Милан", потому что я мечтал выступать за этот клуб с детства. Я действительно благодарен за шанс, который они дали мне", — цитирует Бакайоко Daily Mirror.


Метки Бакайоко, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 05.03.2019 09:23 # monsieurgood
    24? да он выглядит лет на 10 старше чебреца; а если по новости, - все хотят, чтобы ты остался в "Милане"

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  2. ofori-twumasi 05.03.2019 09:20 # ofori-twumasi
    Классика жанра, с детства за Милан.
    Думаю, Челси с удовольствием его отпустит в Милан за умеренную стоимость. Ошибкой было его покупать.

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  3. chebrec 05.03.2019 09:02 # chebrec
    Ну да отпустить нужно
    Раз так хочет за Милан играть

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  4. blueswin 05.03.2019 08:41 # blueswin
    Интересно что даже в Милане он не показал ничего такого. И в Монако он был не лучшим из того состава. Продать и забыть.

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  5. liverpo0ol 05.03.2019 08:25 # liverpo0ol
    6ля если такое дно не хочет играть в челси я хз

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  6. qwerd 05.03.2019 08:09 # qwerd
    "я мечтал выступать за этот клуб с детства" - это уже не смешно даже, не то что всеръез не воспринимается.

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  7. pistolero-lfc 05.03.2019 08:04 # pistolero-lfc
    "Если мне и было суждено уйти, то только в "Милан", потому что я мечтал выступать за этот клуб с детства.

    Чего только не наговоришь, лишь бы не вернуться в Челси

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  8. pistolero-lfc 05.03.2019 08:03 # pistolero-lfc
    Лондонский "Челси" объяснил затишье на трансферном рынке тем, что в случае объявления о переходе того или иного футболиста, компания Adidas сможет продавать футболки с их фамилиями, что может отрицательно сказаться на продажах клубной атрибутики в официальном магазине клуба.

    1 июля 2017 года лондонский "Челси" официально прекращает свое сотрудничество с компанией Adidas, и представит новые футболки от своего спонсора Nike, с участием новых футболистов, которые были приобретены за этот период.
    По информации британской прессы, на презентации новой формы будет сразу три новичка, а именно Ромелу Лукаку, Тьемуэ Бакайоко и Вилли Кабальеро.

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