Тилеманс будет стоить "Лестеру" 40 миллионов фунтов

"Лестеру" придется обновить свой трансферный рекорд, выложив 40 миллионов фунтов, чтобы выкупить полузащитника Юри Тилеманса у "Монако".

Напомним, Тилеманс присоединился к "лисам" лишь в январе на правах аренды, причем это арендное соглашение не содержит опции по выкупу.



Однако 21-летний бельгиец настолько гладко адаптировался к Премьер-Лиге и сразу же принялся демонстрировать классную игру, что у "Лестера" определенно появились мысли о том, чтобы сохранить Юри.



К настоящему моменту Тилеманс провел уже четыре матча, отметившись результативными передачами на Джейми Варди и Демарая Грея. Ожидается, что Юри будет играть важную роль в остатке сезона при новом главном тренере "лис" Брендане Роджерсе.



Однако для постоянного трансфера Тилеманса клубу с "Кинг Пауэр" придется раскошелиться на 40 млн. фунтов, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале.



По информации издания, в январе "Лестер" сознательно решил не включать в арендное соглашение опцию выкупа по указанной цене, решив просто взять Юри во временное пользование. Однако теперь "лисам" придется не просто найти указанную сумму, но и выдержать конкуренцию со стороны других клубов, которые могут обозначить интерес к талантливому игроку.



Помочь Роджерсу выкупить Тилеманса может полузащитник "Лестера" Адриен Силва, который в январе отправился в противоположном направлении, также на правах аренды.